Launchpad คืออะไร?

MEXC Launchpad คือแพลตฟอร์มการออกโทเค็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การเข้าถึงโครงการคุณภาพสูงและโทเค็นที่ได้รับการยอมรับในราคาที่เอื้ออำนวย ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้โดยทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสมัครใช้งาน Launchpad pool โดยใช้ MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับเพื่อรับโทเค็นที่มีแนวโน้มดีหรือสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างยุติธรรม
MEXC Launchpad นำเสนอประเภทกิจกรรมสองประเภทที่แตกต่างกัน:
  • การเข้าถึงล่วงหน้า: รับโอกาสแรกในการรับโทเค็นจากโครงการที่มีแนวโน้มดีในราคาที่ดี
  • ส่วนลดซื้อ: เข้าถึงโทเค็นหลักในอัตราส่วนลดอย่างมาก

1. ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad


ผู้ใช้ทุกรายที่ดำเนินการยืนยัน KYC บนแพลตฟอร์ม MEXC เรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Launchpad พูล Launchpad บางส่วนอาจจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้น กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ

ผู้เข้าร่วมต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสิ้นก่อนที่กิจกรรมจะสิ้นสุดเพื่อจะได้รับรางวัลโทเค็น รางวัลจะถูกแจกจ่ายไปยัง Spot Wallet ของคุณหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง

หมายเหตุสำคัญ:
  • ผู้สร้างตลาด บัญชีสถาบัน และผู้ใช้จากประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกจำกัดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
  • โดยทั่วไปแล้วจะมีจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกโทเค็นระหว่างกิจกรรม Launchpad โทเค็นที่สมัครจะถูกล็อคชั่วคราวในระหว่างกิจกรรม
  • โทเค็น MX ที่ใช้สำหรับการมีส่วนร่วม Launchpad ไม่สามารถนำไปใช้กับ Kickstarter พร้อมกันได้

2. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad


ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันเว็บเป็นตัวอย่างในการสาธิตวิธีเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad ขั้นตอนในแอปจะคล้ายกับขั้นตอนบนเว็บ

2.1 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad


เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ จากแถบนำทางด้านบน เลือกกิจกรรม จากนั้นคลิกที่ Launchpad เพื่อเข้าสู่หน้ากิจกรรม


เลื่อนลงในหน้ากิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม Launchpad ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน

เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมและคลิกลงทะเบียนตอนนี้

หมายเหตุ: หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณคลิกลงทะเบียนตอนนี้ หลังจากอ่านแล้วให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนหากคุณต้องการดำเนินการต่อ


หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม และคลิกสมัครสมาชิกทันที เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด

หมายเหตุ: พูลบางแห่งมีไว้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้น กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ “ผู้ใช้ใหม่” หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนระหว่างช่วงระยะเวลาการจัดงาน หรือผู้ที่มียอดเงินฝากรวม (รวมเงินฝากแบบออนไลน์ ทั่วไป และแบบ P2P) น้อยกว่า $100 ก่อนกิจกรรม


ในหน้ารายละเอียด คุณสามารถดูข้อกำหนดการเข้าร่วมเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มได้ หากคุณยังไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดทำภารกิจซื้อขายหรือการฝากเงินที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เมื่อตรงตามเกณฑ์แล้วคุณก็สามารถดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมได้


หากคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมแล้ว ให้คลิกสมัครสมาชิกทันที ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการยืนยัน และคลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกสูงสุด กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูขีดจำกัดที่เฉพาะเจาะจง


นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับรางวัลได้โดยการเชิญเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรม Launchpad

โปรดทราบว่าไม่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad เข้ากับรางวัลแนะนำ Airdrop+ ได้ ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลตามกิจกรรมแรกที่เพื่อนที่ได้รับเชิญเข้าร่วม โดยไม่คำนึงถึงลำดับการเข้าร่วมจริง กฎนี้จะชี้แจงให้ชัดเจนว่าไม่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad และ Airdrop+ เข้าด้วยกันได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการที่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad เข้ากับประเภทรางวัลอื่นๆ (เช่น คอมมิชชันหรือส่วนลด) รางวัลจะถูกแจกจ่ายอย่างเคร่งครัดตามเวลาที่เสร็จสิ้นกิจกรรมของเพื่อน


2.2 วิธีการแลกรับโทเค็นที่สมัครไว้


หากคุณต้องการแลกโทเค็นที่คุณสมัคร ให้ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มการสมัครที่คุณเข้าร่วม และคลิกยกเลิกการสมัคร เมื่อยกเลิกแล้ว โทเค็นจะถูกส่งคืนไปยัง Spot Wallet ของคุณทันที

โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิกการสมัครสมาชิกแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ กรุณาตรวจสอบหน้ากิจกรรมโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด


2.3 วิธีดูรางวัล Launchpad ของคุณ


ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือกระเป๋าเงิน แล้วคลิกที่รางวัลกิจกรรม

ในหน้าบันทึกรางวัล ให้เลือก กิจกรรมสปอต จากนั้นคลิก Launchpad เพื่อดูประวัติรางวัล Launchpad ของคุณ



3. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)


3.1 ฉันสามารถใช้โทเค็นใดเพื่อเข้าร่วม MEXC Launchpad ได้บ้าง

โดยทั่วไปแล้วโครงการ Launchpad จะยอมรับ MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับอื่น ๆ สำหรับการสมัครสมาชิก โปรดดูที่หน้ากิจกรรม Launchpad เฉพาะเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นที่รองรับ

3.2 ราคาโทเค็นจะถูกกำหนดอย่างไร?

ราคาสมัครสมาชิกใน MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับสำหรับโทเค็นใหม่แต่ละอันจะปรากฏบนหน้ากิจกรรม Launchpad ก่อนที่ช่วงเวลาการสมัครสมาชิกจะเริ่มต้น

3.3 เงินสมัครสมาชิกของฉันจะถูกหักออกไปหรือไม่?

ใช่ หากการสมัครสมาชิกของคุณประสบความสำเร็จ เงินทุนที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออก หากการสมัครสมาชิกล้มเหลว เงินของคุณจะถูกยกเลิกการอายัดและส่งคืนไปยัง Spot Wallet ของคุณเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง

3.4 จำนวนโทเค็นที่ฉันได้รับคำนวณอย่างไร

การสมัครสมาชิกที่ไม่จำกัดจำนวน (นั่นคือ จำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมด ≤ การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด): โทเค็นจะได้รับการแจกจ่ายตามจำนวนเงินเต็มจำนวนที่คุณสมัคร (เช่น 1 USDT = X โทเค็นใหม่)
การสมัครสมาชิกที่มีผู้จองเกิน (นั่นคือ จำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมด > การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด): โทเค็นจะถูกแจกจ่ายตามสัดส่วน การจัดสรรโทเค็นของผู้ใช้ = (การสนับสนุนของผู้ใช้ / การสนับสนุนทั้งหมด) × การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด

3.5 เหตุใดฉันจึงได้รับโทเค็นน้อยกว่าที่คาดหวัง?

ในสถานการณ์ที่มีการจองซื้อเกินจำนวน การจัดสรรจะดำเนินการตามสัดส่วน หากจำนวนเงินที่จัดสรรน้อยกว่า 0.00000001 (8 ตำแหน่งทศนิยม) อาจถือเป็นโมฆะและขอคืนเงินได้

3.6 ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่หากการสมัครล้มเหลว?

ใช่ ความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น งานไม่เสร็จสมบูรณ์ การจัดสรรน้อยเกินไป การยกเลิกโครงการ หรือพฤติกรรมบัญชีที่ผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว เงินของคุณจะถูกคืนเต็มจำนวนไปยัง Spot Wallet ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง

3.7 โทเค็นจะถูกแจกจ่ายเมื่อใด?

โปรดดูที่หน้ากิจกรรม Launchpad เฉพาะสำหรับกำหนดการการแจกจ่ายโทเค็น เมื่อแจกจ่ายแล้ว คุณสามารถดูรางวัลได้ที่ กระเป๋าเงิน → Spot → ใบแจ้งยอด Spot → กิจกรรม/การออม → Launchpad


3.8 โทเค็นที่ฉันได้รับนั้นมีระยะเวลาล็อคหรือไม่?

ในกรณีส่วนใหญ่โทเค็นสามารถซื้อขายได้ทันที โปรดดูประกาศโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียดว่ามีการใช้ช่วงเวลาล็อคหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้ากิจกรรม Launchpad

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่มีลักษณะเป็นการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

