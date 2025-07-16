Launchpad คืออะไร?

MEXC Launchpad คือแพลตฟอร์มการออกโทเค็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การเข้าถึงโครงการคุณภาพสูงและโทเค็นที่ได้รับการยอมรับในราคาที่เอื้ออำนวย ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้โดยทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสมัครใช้งาน Launchpad pool โดยใช้ MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับเพื่อรับโทเค็นที่มีแนวโน้มดีหรือสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างยุติธรรม
MEXC Launchpad นำเสนอประเภทกิจกรรมสองประเภทที่แตกต่างกัน:
ผู้ใช้ทุกรายที่ดำเนินการยืนยัน KYC บนแพลตฟอร์ม MEXC เรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Launchpad พูล Launchpad บางส่วนอาจจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้น กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ
ผู้เข้าร่วมต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสิ้นก่อนที่กิจกรรมจะสิ้นสุดเพื่อจะได้รับรางวัลโทเค็น รางวัลจะถูกแจกจ่ายไปยัง Spot Wallet ของคุณหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง
ผู้สร้างตลาด บัญชีสถาบัน และผู้ใช้จากประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกจำกัดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
โดยทั่วไปแล้วจะมีจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกโทเค็นระหว่างกิจกรรม Launchpad โทเค็นที่สมัครจะถูกล็อคชั่วคราวในระหว่างกิจกรรม
โทเค็น MX ที่ใช้สำหรับการมีส่วนร่วม Launchpad ไม่สามารถนำไปใช้กับ Kickstarter พร้อมกันได้
ที่นี่เราจะใช้เวอร์ชันเว็บเป็นตัวอย่างในการสาธิตวิธีเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad ขั้นตอนในแอปจะคล้ายกับขั้นตอนบนเว็บ
เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ จากแถบนำทางด้านบน เลือกกิจกรรม จากนั้นคลิกที่ Launchpad เพื่อเข้าสู่หน้ากิจกรรม
เลื่อนลงในหน้ากิจกรรมเพื่อดูกิจกรรม Launchpad ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน
เลือกกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมและคลิกลงทะเบียนตอนนี้
หมายเหตุ: หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้าร่วมกิจกรรม Launchpad การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณคลิกลงทะเบียนตอนนี้ หลังจากอ่านแล้วให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนหากคุณต้องการดำเนินการต่อ
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม และคลิกสมัครสมาชิกทันที เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด
หมายเหตุ: พูลบางแห่งมีไว้เฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้น กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ “ผู้ใช้ใหม่” หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนระหว่างช่วงระยะเวลาการจัดงาน หรือผู้ที่มียอดเงินฝากรวม (รวมเงินฝากแบบออนไลน์ ทั่วไป และแบบ P2P) น้อยกว่า $100 ก่อนกิจกรรม
ในหน้ารายละเอียด คุณสามารถดูข้อกำหนดการเข้าร่วมเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มได้ หากคุณยังไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดทำภารกิจซื้อขายหรือการฝากเงินที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เมื่อตรงตามเกณฑ์แล้วคุณก็สามารถดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมได้
หากคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมแล้ว ให้คลิกสมัครสมาชิกทันที ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการยืนยัน และคลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมของคุณ
หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกสูงสุด กรุณาดูที่หน้ากิจกรรมเพื่อดูขีดจำกัดที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับรางวัลได้โดยการเชิญเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรม Launchpad
โปรดทราบว่าไม่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad เข้ากับรางวัลแนะนำ Airdrop+ ได้ ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลตามกิจกรรมแรกที่เพื่อนที่ได้รับเชิญเข้าร่วม โดยไม่คำนึงถึงลำดับการเข้าร่วมจริง กฎนี้จะชี้แจงให้ชัดเจนว่าไม่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad และ Airdrop+ เข้าด้วยกันได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการที่สามารถรวมรางวัลแนะนำ Launchpad เข้ากับประเภทรางวัลอื่นๆ (เช่น คอมมิชชันหรือส่วนลด) รางวัลจะถูกแจกจ่ายอย่างเคร่งครัดตามเวลาที่เสร็จสิ้นกิจกรรมของเพื่อน
หากคุณต้องการแลกโทเค็นที่คุณสมัคร ให้ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มการสมัครที่คุณเข้าร่วม และคลิกยกเลิกการสมัคร เมื่อยกเลิกแล้ว โทเค็นจะถูกส่งคืนไปยัง Spot Wallet ของคุณทันที
โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิกการสมัครสมาชิกแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ กรุณาตรวจสอบหน้ากิจกรรมโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด
ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือกระเป๋าเงิน แล้วคลิกที่รางวัลกิจกรรม
ในหน้าบันทึกรางวัล ให้เลือก กิจกรรมสปอต จากนั้นคลิก Launchpad เพื่อดูประวัติรางวัล Launchpad ของคุณ
โดยทั่วไปแล้วโครงการ Launchpad จะยอมรับ MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับอื่น ๆ สำหรับการสมัครสมาชิก โปรดดูที่หน้ากิจกรรม Launchpad เฉพาะเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นที่รองรับ
ราคาสมัครสมาชิกใน MX, USDT หรือโทเค็นที่รองรับสำหรับโทเค็นใหม่แต่ละอันจะปรากฏบนหน้ากิจกรรม Launchpad ก่อนที่ช่วงเวลาการสมัครสมาชิกจะเริ่มต้น
ใช่ หากการสมัครสมาชิกของคุณประสบความสำเร็จ เงินทุนที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออก หากการสมัครสมาชิกล้มเหลว เงินของคุณจะถูกยกเลิกการอายัดและส่งคืนไปยัง Spot Wallet ของคุณเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง
การสมัครสมาชิกที่ไม่จำกัดจำนวน (นั่นคือ จำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมด ≤ การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด): โทเค็นจะได้รับการแจกจ่ายตามจำนวนเงินเต็มจำนวนที่คุณสมัคร (เช่น 1 USDT = X โทเค็น
ใหม่)
การสมัครสมาชิกที่มีผู้จองเกิน (นั่นคือ จำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมด > การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด): โทเค็นจะถูกแจกจ่ายตามสัดส่วน การจัดสรรโทเค็นของผู้ใช้ = (การสนับสนุนของผู้ใช้ / การสนับสนุนทั้งหมด) × การจัดสรรโทเค็นทั้งหมด
ในสถานการณ์ที่มีการจองซื้อเกินจำนวน การจัดสรรจะดำเนินการตามสัดส่วน หากจำนวนเงินที่จัดสรรน้อยกว่า 0.00000001 (8 ตำแหน่งทศนิยม) อาจถือเป็นโมฆะและขอคืนเงินได้
ใช่ ความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น งานไม่เสร็จสมบูรณ์ การจัดสรรน้อยเกินไป การยกเลิกโครงการ หรือพฤติกรรมบัญชีที่ผิดปกติ ในกรณีดังกล่าว เงินของคุณจะถูกคืนเต็มจำนวนไปยัง Spot Wallet ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
โปรดดูที่หน้ากิจกรรม Launchpad เฉพาะสำหรับกำหนดการการแจกจ่ายโทเค็น เมื่อแจกจ่ายแล้ว คุณสามารถดูรางวัลได้ที่ กระเป๋าเงิน → Spot → ใบแจ้งยอด Spot → กิจกรรม/การออม → Launchpad
ในกรณีส่วนใหญ่โทเค็นสามารถซื้อขายได้ทันที โปรดดูประกาศโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียดว่ามีการใช้ช่วงเวลาล็อคหรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้ากิจกรรม Launchpad
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่มีลักษณะเป็นการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และไม่ได้เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง