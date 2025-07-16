คำสั่ง Spot แต่ละประเภท

แพลตฟอร์ม MEXC มีคำสั่งสี่ประเภท: คำสั่ง Limit คำสั่ง Market คำสั่ง Stop-Limit และคำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other)
ด้วยคำสั่ง Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาคำสั่งได้ และคำสั่งจะถูกดำเนินการตามราคาคำสั่งที่ระบุหรือราคาที่เหมาะสมกว่า
เมื่อมีการวางคำสั่ง Limit หากมีคำสั่งอยู่แล้วในสมุดคำสั่งที่ตรงกับราคาคำสั่งที่ผู้ใช้ระบุ คำสั่ง Limit จะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หากไม่มีคำสั่งที่ตรงกัน คำสั่ง Limit จะยังคงอยู่ในสมุดคำสั่งจนกว่าจะได้รับการดำเนินการในที่สุดหรือจนกว่าผู้ใช้จะยกเลิก
มาใช้ MX เป็นตัวอย่าง:
ลองนึกภาพว่าขณะนี้คุณมีโทเค็น MX จำนวน 10 ในบัญชีของคุณ ราคาตลาดปัจจุบันสำหรับ 1 MX คือ 2.94 USDT และคุณวางแผนที่จะขายโทเค็น MX 10 ในราคา 3 USDT ต่อโทเค็น
ด้านล่างกราฟ K-Line ในแท็บ "Spot" เลือก [Limit] ในส่วนทางด้านขวา ให้กรอกราคาขาย (3 USDT) ในช่อง "ราคา" และราคาขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" คุณจะสังเกตเห็นว่าคำสั่งนี้จะส่งผลให้ยอดเทรดสุดท้ายอยู่ที่ 30 USDT คลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินคำสั่งขีดจำกัดสำหรับการขายโทเค็น MX ของคุณให้เสร็จสิ้น
หากคุณวางแผนจะซื้อโทเค็น MX ในส่วนด้านซ้าย คุณสามารถป้อนราคาซื้อและจำนวนเงินซื้อในช่อง "ราคา" และ "จำนวน" จากนั้นคลิก [ซื้อ MX] และรอให้มีการดำเนินการตามคำสั่ง Limit
เนื่องจากราคาตลาดปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และขาดสภาพคล่องที่ 3 USDT ในตลาด อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการดำเนินการคำสั่ง Limit
ในระหว่างระยะเวลาที่รอคอย หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รออีกต่อไป คุณสามารถคลิก [ยกเลิก] เพื่อยุติการเทรดได้ ในระหว่างที่รอการดำเนินการตามคำสั่ง Limit โทเค็น MX ของคุณจะถูกล็อค ทำให้ไม่สามารถใช้กับกิจกรรมการเทรดอื่นได้ เมื่อคุณคลิก [ยกเลิก] สำหรับคำสั่ง โทเค็น MX ที่ถูกล็อคจะถูกปล่อยออกมา ทำให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเทรดอื่น ๆ ได้
คำสั่งขายตามตลาดช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเทรดได้อย่างรวดเร็วในราคาตลาดปัจจุบัน ด้วยคำสั่งในตลาด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคา เนื่องจากเพียงระบุปริมาณเท่านั้น
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเมื่อราคาตลาดมีความผันผวนสูง การใช้คำสั่งขายตามตลาดอาจส่งผลให้ราคาการดำเนินการขั้นสุดท้ายแตกต่างจากราคาเริ่มต้นที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และคุณวางคำสั่งในตลาดด้วยเงิน 294 USDT เพื่อซื้อโทเค็น MX 100 โทเค็น ราคาอาจผันผวนระหว่างเวลาที่คุณคลิกซื้อและเวลาที่ดำเนินการตามคำสั่ง ส่งผลให้จำนวนโทเค็น MX จริงแตกต่างจาก 100 โทเค็น
มาใช้ MX เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการวางคำสั่ง Market:
ลองจินตนาการว่าคุณต้องการขายโทเค็น MX จำนวน 10 อันในราคาตลาด คลิกที่ [Spot] และเลือก [Market] ในส่วนทางด้านขวา ให้ระบุจำนวนการขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" และคลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินการคำสั่ง Market Sell ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคุณต้องการซื้อโทเค็น MX ในราคาตลาด ในส่วนด้านซ้าย ให้ป้อนจำนวน USDT ที่คุณต้องการใช้ในช่อง "จำนวน" และคลิก [ซื้อ MX] เพื่อดำเนินคำสั่ง Market Buy ให้เสร็จสิ้น
คำสั่ง Market มักใช้โดยผู้เทรดที่ต้องการกลยุทธ์เข้าหรือออกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในราคาตลาด
ด้วยคำสั่ง Stop-Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาทริกเกอร์พร้อมกับจำนวนและปริมาณการซื้อ/การขาย เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนด ระบบจะวางคำสั่ง Stop-Limit ราคาตามราคาที่ระบุ
ตามปกติ เราจะใช้ MX เป็นตัวอย่าง:
ลองจินตนาการว่าราคาตลาดปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และคุณคาดหวังว่าราคา MX จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหลังจากทะลุ 3 USDT เป็นผลให้คุณตั้งใจที่จะขายโทเค็น MX จำนวน 10 อันที่คุณเป็นเจ้าของในราคา 3.5 USDT
ในแท็บ "Stop" ให้เลือก [Stop-Limit] ในส่วนทางด้านขวา ให้ป้อนราคาทริกเกอร์ (3 USDT) ในช่อง "ราคาทริกเกอร์" ราคาขาย (3.5 USDT) ในช่อง "ราคา" และจำนวนการขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" จากนั้นคลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์
ในระหว่างที่รอการดำเนินการตามคำสั่ง โทเค็น MX ของคุณจะถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมการเทรดอื่นได้ คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งได้ทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินคำสั่ง โดยคลิก [ยกเลิก]
ในทำนองเดียวกัน หากคุณคาดการณ์ว่าราคาของ MX จะยังคงลดลงต่อไปหลังจากที่ตกลงไปต่ำกว่า 2.8 USDT เป็นต้น และนี่เป็นโอกาสให้คุณซื้อในราคาที่ต่ำกว่า คุณสามารถเลือกใช้คำสั่ง Stop-Limit ทางด้านซ้ายได้ กำหนดราคาทริกเกอร์ที่สอดคล้องกับราคาซื้อและจำนวน เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกวางไว้ในสมุดคำสั่ง
คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) จะรวมคำสั่ง TP/SL และคำสั่ง Limit เข้าด้วยกันเป็นคำสั่ง OCO หากคำสั่ง TP/SL ถูกดำเนินการ หรือหากคำสั่ง Limit ถูกดำเนินการ/ดำเนินการเพียงบางส่วน คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกพร้อมกันด้วย
คำสั่ง OCO ช่วยให้แน่ใจว่าได้ราคาการดำเนินการที่ดีกว่าเมื่อมีการรับประกันการซื้อ/การขาย ในการเทรดแบบ Spot นักลงทุนที่ต้องการตั้งคำสั่ง TP/SL ร่วมกับคำสั่ง Limit ราคาสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ได้
ณ เวลาที่เขียนนี้ คำสั่ง OCO ได้รับการสนับสนุนเฉพาะโทเค็นบางตัวเท่านั้น รวมถึง BTC เราจะใช้ BTC เป็นตัวอย่าง:
สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 43,400 ดอลลาร์ และคุณต้องการซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 41,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากราคา BTC ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคุณเชื่อว่าถึงแม้ว่าราคาจะทะลุ 45,000 ดอลลาร์แล้วก็ตาม แต่ราคาก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป คุณก็ควรจะซื้อเมื่อมันไปถึง 45,500 ดอลลาร์
ในหน้าการเทรด BTC ภายใต้ส่วน "Spot" คลิก [ᐯ] ถัดจาก "Stop-limit" และเลือก [OCO] ในส่วนด้านซ้าย ให้ป้อน 41,000 ในช่อง "Limit", 45,000 ในช่อง "Trigger Price" และ 45,500 ในช่อง "Price" จากนั้นให้ป้อนจำนวนการซื้อในช่อง "จำนวน" และคลิก [ซื้อ BTC] เพื่อตั้งค่าคำสั่ง
โดยการใช้คำสั่ง OCO ในกลยุทธ์การเทรดแบบ Spot นักลงทุนสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์สำหรับ TP/SL และราคา Limit ได้พร้อมกันโดยไม่ต้องตั้งค่าคำสั่งแยกกันสองรายการ วิธีนี้สามารถประหยัดเวลาและความพยายาม และเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO) คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่: คำสั่งยกเลิกหนึ่งรายการ (OCO) คืออะไร?
หากต้องการตรวจสอบประวัติคำสั่งของคุณ คลิกที่ [คำสั่ง] ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเลือก [คำสั่ง Spot] คุณสามารถเข้าถึงบันทึกคำสั่งและการเทรดทั้งหมดของคุณได้ที่นี่
