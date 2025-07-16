แพลตฟอร์ม MEXC มีคำสั่งสี่ประเภท: คำสั่ง Limit คำสั่ง Market คำสั่ง Stop-Limit และคำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) 1. คำสั่ง Limit ด้วยคำสั่ง Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาคำสั่งได้ และคำสั่งจะถูกดำเนินแพลตฟอร์ม MEXC มีคำสั่งสี่ประเภท: คำสั่ง Limit คำสั่ง Market คำสั่ง Stop-Limit และคำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) 1. คำสั่ง Limit ด้วยคำสั่ง Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาคำสั่งได้ และคำสั่งจะถูกดำเนิน
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/คำสั่ง Spot แต่ละประเภท

คำสั่ง Spot แต่ละประเภท

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#สปอต#ผู้เริ่มต้น
LETSTOP
STOP$0.03784-0.70%
MX Token
MX$2.168-0.86%
Line Protocol
LINE$0.0000306-0.97%
Bitcoin
BTC$103,414.17-2.38%
Brainedge
LEARN$0.01315-1.79%

แพลตฟอร์ม MEXC มีคำสั่งสี่ประเภท: คำสั่ง Limit คำสั่ง Market คำสั่ง Stop-Limit และคำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other)


1. คำสั่ง Limit


ด้วยคำสั่ง Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาคำสั่งได้ และคำสั่งจะถูกดำเนินการตามราคาคำสั่งที่ระบุหรือราคาที่เหมาะสมกว่า

เมื่อมีการวางคำสั่ง Limit หากมีคำสั่งอยู่แล้วในสมุดคำสั่งที่ตรงกับราคาคำสั่งที่ผู้ใช้ระบุ คำสั่ง Limit จะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หากไม่มีคำสั่งที่ตรงกัน คำสั่ง Limit จะยังคงอยู่ในสมุดคำสั่งจนกว่าจะได้รับการดำเนินการในที่สุดหรือจนกว่าผู้ใช้จะยกเลิก

มาใช้ MX เป็นตัวอย่าง:

ลองนึกภาพว่าขณะนี้คุณมีโทเค็น MX จำนวน 10 ในบัญชีของคุณ ราคาตลาดปัจจุบันสำหรับ 1 MX คือ 2.94 USDT และคุณวางแผนที่จะขายโทเค็น MX 10 ในราคา 3 USDT ต่อโทเค็น

ด้านล่างกราฟ K-Line ในแท็บ "Spot" เลือก [Limit] ในส่วนทางด้านขวา ให้กรอกราคาขาย (3 USDT) ในช่อง "ราคา" และราคาขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" คุณจะสังเกตเห็นว่าคำสั่งนี้จะส่งผลให้ยอดเทรดสุดท้ายอยู่ที่ 30 USDT คลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินคำสั่งขีดจำกัดสำหรับการขายโทเค็น MX ของคุณให้เสร็จสิ้น

หากคุณวางแผนจะซื้อโทเค็น MX ในส่วนด้านซ้าย คุณสามารถป้อนราคาซื้อและจำนวนเงินซื้อในช่อง "ราคา" และ "จำนวน" จากนั้นคลิก [ซื้อ MX] และรอให้มีการดำเนินการตามคำสั่ง Limit


เนื่องจากราคาตลาดปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และขาดสภาพคล่องที่ 3 USDT ในตลาด อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการดำเนินการคำสั่ง Limit

ในระหว่างระยะเวลาที่รอคอย หากคุณตัดสินใจที่จะไม่รออีกต่อไป คุณสามารถคลิก [ยกเลิก] เพื่อยุติการเทรดได้ ในระหว่างที่รอการดำเนินการตามคำสั่ง Limit โทเค็น MX ของคุณจะถูกล็อค ทำให้ไม่สามารถใช้กับกิจกรรมการเทรดอื่นได้ เมื่อคุณคลิก [ยกเลิก] สำหรับคำสั่ง โทเค็น MX ที่ถูกล็อคจะถูกปล่อยออกมา ทำให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเทรดอื่น ๆ ได้


2. คำสั่งในตลาด


คำสั่งขายตามตลาดช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเทรดได้อย่างรวดเร็วในราคาตลาดปัจจุบัน ด้วยคำสั่งในตลาด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคา เนื่องจากเพียงระบุปริมาณเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเมื่อราคาตลาดมีความผันผวนสูง การใช้คำสั่งขายตามตลาดอาจส่งผลให้ราคาการดำเนินการขั้นสุดท้ายแตกต่างจากราคาเริ่มต้นที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และคุณวางคำสั่งในตลาดด้วยเงิน 294 USDT เพื่อซื้อโทเค็น MX 100 โทเค็น ราคาอาจผันผวนระหว่างเวลาที่คุณคลิกซื้อและเวลาที่ดำเนินการตามคำสั่ง ส่งผลให้จำนวนโทเค็น MX จริงแตกต่างจาก 100 โทเค็น

มาใช้ MX เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการวางคำสั่ง Market:

ลองจินตนาการว่าคุณต้องการขายโทเค็น MX จำนวน 10 อันในราคาตลาด คลิกที่ [Spot] และเลือก [Market] ในส่วนทางด้านขวา ให้ระบุจำนวนการขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" และคลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินการคำสั่ง Market Sell ให้เสร็จสมบูรณ์

หากคุณต้องการซื้อโทเค็น MX ในราคาตลาด ในส่วนด้านซ้าย ให้ป้อนจำนวน USDT ที่คุณต้องการใช้ในช่อง "จำนวน" และคลิก [ซื้อ MX] เพื่อดำเนินคำสั่ง Market Buy ให้เสร็จสิ้น


คำสั่ง Market มักใช้โดยผู้เทรดที่ต้องการกลยุทธ์เข้าหรือออกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในราคาตลาด

3. คำสั่ง Stop-Limit


ด้วยคำสั่ง Stop-Limit ผู้ใช้สามารถตั้งราคาทริกเกอร์พร้อมกับจำนวนและปริมาณการซื้อ/การขาย เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนด ระบบจะวางคำสั่ง Stop-Limit ราคาตามราคาที่ระบุ

ตามปกติ เราจะใช้ MX เป็นตัวอย่าง:

ลองจินตนาการว่าราคาตลาดปัจจุบันของ MX อยู่ที่ 2.94 USDT และคุณคาดหวังว่าราคา MX จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหลังจากทะลุ 3 USDT เป็นผลให้คุณตั้งใจที่จะขายโทเค็น MX จำนวน 10 อันที่คุณเป็นเจ้าของในราคา 3.5 USDT

ในแท็บ "Stop" ให้เลือก [Stop-Limit] ในส่วนทางด้านขวา ให้ป้อนราคาทริกเกอร์ (3 USDT) ในช่อง "ราคาทริกเกอร์" ราคาขาย (3.5 USDT) ในช่อง "ราคา" และจำนวนการขาย (10 MX) ในช่อง "จำนวน" จากนั้นคลิก [ขาย MX] เพื่อดำเนินคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์


ในระหว่างที่รอการดำเนินการตามคำสั่ง โทเค็น MX ของคุณจะถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมการเทรดอื่นได้ คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งได้ทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินคำสั่ง โดยคลิก [ยกเลิก]


ในทำนองเดียวกัน หากคุณคาดการณ์ว่าราคาของ MX จะยังคงลดลงต่อไปหลังจากที่ตกลงไปต่ำกว่า 2.8 USDT เป็นต้น และนี่เป็นโอกาสให้คุณซื้อในราคาที่ต่ำกว่า คุณสามารถเลือกใช้คำสั่ง Stop-Limit ทางด้านซ้ายได้ กำหนดราคาทริกเกอร์ที่สอดคล้องกับราคาซื้อและจำนวน เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกวางไว้ในสมุดคำสั่ง

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Stop-Limit คุณสามารถอ่านได้ที่นี่: คำสั่ง Stop-Limit คืออะไร?

4. คำสั่ง OCO


คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) จะรวมคำสั่ง TP/SL และคำสั่ง Limit เข้าด้วยกันเป็นคำสั่ง OCO หากคำสั่ง TP/SL ถูกดำเนินการ หรือหากคำสั่ง Limit ถูกดำเนินการ/ดำเนินการเพียงบางส่วน คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกพร้อมกันด้วย

คำสั่ง OCO ช่วยให้แน่ใจว่าได้ราคาการดำเนินการที่ดีกว่าเมื่อมีการรับประกันการซื้อ/การขาย ในการเทรดแบบ Spot นักลงทุนที่ต้องการตั้งคำสั่ง TP/SL ร่วมกับคำสั่ง Limit ราคาสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ได้

ณ เวลาที่เขียนนี้ คำสั่ง OCO ได้รับการสนับสนุนเฉพาะโทเค็นบางตัวเท่านั้น รวมถึง BTC เราจะใช้ BTC เป็นตัวอย่าง:

สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 43,400 ดอลลาร์ และคุณต้องการซื้อเมื่อราคาลดลงเหลือ 41,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากราคา BTC ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคุณเชื่อว่าถึงแม้ว่าราคาจะทะลุ 45,000 ดอลลาร์แล้วก็ตาม แต่ราคาก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป คุณก็ควรจะซื้อเมื่อมันไปถึง 45,500 ดอลลาร์

ในหน้าการเทรด BTC ภายใต้ส่วน "Spot" คลิก [ᐯ] ถัดจาก "Stop-limit" และเลือก [OCO] ในส่วนด้านซ้าย ให้ป้อน 41,000 ในช่อง "Limit", 45,000 ในช่อง "Trigger Price" และ 45,500 ในช่อง "Price" จากนั้นให้ป้อนจำนวนการซื้อในช่อง "จำนวน" และคลิก [ซื้อ BTC] เพื่อตั้งค่าคำสั่ง


โดยการใช้คำสั่ง OCO ในกลยุทธ์การเทรดแบบ Spot นักลงทุนสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์สำหรับ TP/SL และราคา Limit ได้พร้อมกันโดยไม่ต้องตั้งค่าคำสั่งแยกกันสองรายการ วิธีนี้สามารถประหยัดเวลาและความพยายาม และเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO) คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่: คำสั่งยกเลิกหนึ่งรายการ (OCO) คืออะไร?

5. วิธีการตรวจสอบประวัติคำสั่ง


หากต้องการตรวจสอบประวัติคำสั่งของคุณ คลิกที่ [คำสั่ง] ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเลือก [คำสั่ง Spot] คุณสามารถเข้าถึงบันทึกคำสั่งและการเทรดทั้งหมดของคุณได้ที่นี่


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

เทรดแบบสปอต VS เทรดแบบฟิวเจอร์ส

เทรดแบบสปอต VS เทรดแบบฟิวเจอร์ส

บน MEXC MEXCer ไม่เพียงแค่สามารถซื้อคริปโตผ่านการเทรดแบบสปอต แต่ยังสามารถทำกำไรที่สูงขึ้นได้ผ่านการเทรดฟิวเจอร์ส โดยใช้เลเวอเรจได้สูงสุดถึง 500 เท่า ดังนั้น แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบสปอต

คู่มือการเทรด MEXC ของคุณสำหรับการเทรดสปอตที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือการเทรด MEXC ของคุณสำหรับการเทรดสปอตที่มีประสิทธิภาพ

ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบสปอต นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคาและการเลือกกลยุทธ์แล้ว การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎตลาดของแพลตฟอร์มการเทรดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้ MEXC แต่ละคู่การเทรดไม่เพี

Launchpad คืออะไร?

Launchpad คืออะไร?

MEXC Launchpad คือแพลตฟอร์มการออกโทเค็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้การเข้าถึงโครงการคุณภาพสูงและโทเค็นที่ได้รับการยอมรับในราคาที่เอื้ออำนวย ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้โดยทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นและปฏิบั

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT