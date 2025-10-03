Rebel Cars (RC) Tokenomics

Rebel Cars (RC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Rebel Cars(RC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:00:40 (UTC+8)
USD

Rebel Cars (RC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rebel Cars(RC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 206.35M
$ 206.35M$ 206.35M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M
Högsta någonsin:
$ 0.05149
$ 0.05149$ 0.05149
Lägsta någonsin:
$ 0.003116133063734695
$ 0.003116133063734695$ 0.003116133063734695
Aktuellt pris:
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738

Rebel Cars (RC) Information

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Officiell webbplats:
https://rebelcars.io/
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606

Rebel Cars (RC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Rebel Cars (RC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RC:s tokenomics, utforska RC-tokens pris i realtid!

Hur man köper RC

Är du intresserad av att lägga till Rebel Cars(RC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Rebel Cars (RC) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för RC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för RC

Vill du veta vart RC kan vara på väg? På RC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn