Grundat av tidigare ingenjörer från Qualcomm, Intel och Dropbox i slutet av 2017, är Solana en enda-kedja, delegationsbevis-på-takt-protokoll vars fokus är att leverera skalbarhet utan att offra decentralisering eller säkerhet. Solana-protokollet är utformat för att underlätta skapandet av decentraliserade appar (DApps). Kärnan i Solanas skalningslösning är en decentraliserad klocka med namnet Proof-of-History (PoH), designad för att lösa problemet med tid i distribuerade nätverk där det inte finns en enda, betrodd tidskälla. På grund av den innovativa hybridkonsensusmodellen har Solana väckt intresse från små handlare och institutionella handlare. En viktig målsättning för Solana Foundation är att göra decentraliserad finans tillgänglig på en större skala.

