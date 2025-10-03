Ripple är basvalutan i Ripple-nätverket, som kan cirkulera över hela ripple-nätverket. Den har en total tillgång på 100 miljarder och minskar gradvis när antalet transaktioner ökar. Ripples operativa företag är Ripple Labs (tidigare OpenCoin). Ripple-valutan är den enda gemensamma valutan i ripple-systemet. Den skiljer sig från andra valutor i systemet. Till exempel kan CNY och USD inte lösas ut över gränssnitten. Med andra ord kan CNY som utfärdats av en A-gränssnitt endast lösas ut på A-gränssnittet och inte på B-gränssnittet. Annars måste du konvertera det till CNY av B-gränssnittet via en väntelista av ripple-systemet. Dock har Ripple inte sådana begränsningar alls. Den är universell i ripple-systemet. Ripple (XRP), precis som Bitcoin, är en digital valuta baserad på matematik och kryptografi. Men det som skiljer sig från den no-real-use Bitcoin är att XRP spelar rollen som anslutning och skryter med säkerhetsgarantifunktionen i Ripple-systemet. Säkerhetsgarantin är oumbärlig, vilket kräver att gränssnitten som deltar i detta protokoll måste ha en liten mängd XRP.

Ripple är basvalutan i Ripple-nätverket, som kan cirkulera över hela ripple-nätverket. Den har en total tillgång på 100 miljarder och minskar gradvis när antalet transaktioner ökar. Ripples operativa företag är Ripple Labs (tidigare OpenCoin). Ripple-valutan är den enda gemensamma valutan i ripple-systemet. Den skiljer sig från andra valutor i systemet. Till exempel kan CNY och USD inte lösas ut över gränssnitten. Med andra ord kan CNY som utfärdats av en A-gränssnitt endast lösas ut på A-gränssnittet och inte på B-gränssnittet. Annars måste du konvertera det till CNY av B-gränssnittet via en väntelista av ripple-systemet. Dock har Ripple inte sådana begränsningar alls. Den är universell i ripple-systemet. Ripple (XRP), precis som Bitcoin, är en digital valuta baserad på matematik och kryptografi. Men det som skiljer sig från den no-real-use Bitcoin är att XRP spelar rollen som anslutning och skryter med säkerhetsgarantifunktionen i Ripple-systemet. Säkerhetsgarantin är oumbärlig, vilket kräver att gränssnitten som deltar i detta protokoll måste ha en liten mängd XRP.