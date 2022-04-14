Poäng före notering avser en speciell typ av handel på förmarknaden där projektteamet ännu inte har fastställt tokenomics, såsom det maximala utbudet och andra detaljer. Dessa token handlas initialt som poäng baserat på ett förutbestämt maxutbud. När projektgruppen offentliggör tokenomics kommer plattformen proportionellt att justera kvantiteten och priset på dina slutförda ordrar enligt det faktiska maxutbudet, samtidigt som det totala orderbeloppet förblir oförändrat. Du kan sedan granska dina justerade ordrar på den officiella förmarknaden och förbereda dig för avräkning.