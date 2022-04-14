Hur man genomför förmarknadshandel?

1
Skapa order
Välj önskad token, klicka [Create Order] och välj fliken [Buy]. Nästa, ange kvantitet och pris för att lägga en köporder.
2
Matcha ordrar
Vänta på att en säljare ska matcha din order. När en säljare har accepterat din order behöver du bara vänta på att få dina tokens vid avräkningstidpunkten.
3
Orderavräkning
Du kommer att få token från säljaren vid avräkningstidpunkten. Annars kommer plattformen att återbetala ditt orderbelopp och ge lämplig kompensation.
1
Välj order
Sök efter en befintlig Sälj -order på MEXC förmarknad som matchar ditt önskade pris och antal tokens.
2
Matcha ordrar
Granska noggrant mängden och priset, klicka sedan på [Köp] och bekräfta ditt köp.
3
Orderavräkning
Om säljaren slutför uppgörelsen inom den angivna tiden kommer du att få de tokens du har köpt. Annars kommer plattformen att återbetala ditt orderbelopp och ge lämplig kompensation.
1
Skapa order
Välj önskad token, klicka [Create Order] och välj fliken [Sell]. Nästa, ange kvantitet och pris för att lägga en säljorder. Skicka in ordern och betala det motsvarande beloppet (inklusive kollateralen).
2
Matcha ordrar
Vänta på att en köpare ska matcha din order. När en köpare har accepterat din order, var beredd att leverera token inom avräkningsperioden.
3
Orderavräkning
Se till att ditt spotkonto har tillräckligt med tokens för att leverera innan avräkningstiden. Annars kommer ditt kollateral att förverkas.
1
Välj order
Sök efter en befintlig Köp-order på MEXC förmarknad som matchar ditt önskade pris och mängden tokens.
2
Matcha ordrar
Granska kvantiteten och priset noggrant, klicka sedan på [Sell] och bekräfta din försäljning för att betala det motsvarande beloppet (inklusive kollateralen).
3
Orderavräkning
Se till att ditt spotkonto har tillräckligt med tokens för att leverera innan avräkningstiden. Annars kommer ditt kollateral att förverkas.

FAQ

Vad är handel på förmarknad?

Förmarknadshandel på MEXC är en speciell (OTC) tjänst “över disk”. Det gör det möjligt för investerare att handla nya krypto tokens innan de officiellt listas på börsen. Köpare och säljare kan matcha sina affärer genom att välja sina önskade priser och volym. Detta ger tidiga investerare en fördel.