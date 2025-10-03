Kaspa (KAS) Tokenomics
Kaspa (KAS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kaspa(KAS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Kaspa (KAS) Information
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Djupgående token-struktur för Kaspa(KAS)
Dyk djupare in i hur KAS-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.
Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work Mining:
KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021).
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply.
- Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block.
- Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.
- No Premine or Pre-allocation:
Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations.
Allocation Mechanism
|Allocation Type
|Details
|Mining Rewards
|100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees.
|Team/Investors
|0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors)
|Community Fundraising
|Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below)
- Community Fundraising:
- Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs.
- Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers.
- Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Peer-to-Peer Payments
|KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network.
|Transaction Fees
|All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners.
|Mining Incentives
|Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|Governance
|Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting:
There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt.
Unlocking Time
- Not Applicable:
Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, mining rewards, community governance
|Locking
|None
|Unlocking
|None
Additional Notes
- Decentralization:
Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.
- Transparency:
All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.
- Security:
The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation.
Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.
Kaspa (KAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Kaspa (KAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet KAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många KAS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår KAS:s tokenomics, utforska KAS-tokens pris i realtid!
Hur man köper KAS
Är du intresserad av att lägga till Kaspa(KAS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa KAS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Kaspa (KAS) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för KAS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för KAS
Vill du veta vart KAS kan vara på väg? På KAS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp Kaspa (KAS)
Belopp
1 KAS = 0.07928 USD