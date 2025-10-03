DOGE (DOGE) Tokenomics
DOGE (DOGE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOGE(DOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
DOGE (DOGE) Information
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
Djupgående token-struktur för DOGE(DOGE)
Dyk djupare in i hur DOGE-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.
Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work (PoW) Mining:
Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.
- Block Reward:
The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.
- Inflationary Supply:
There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Mechanism/Details
|Initial Distribution
|100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Ongoing Distribution
|All new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees
|Team/Advisor Allocation
|None; no tokens reserved for founders, team, or advisors
|Centralized Holdings
|As of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95%
- No Centralized Allocation:
There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners.
Usage and Incentive Mechanism
-
Primary Uses:
- Peer-to-peer payments and value transfer
- Tipping and microtransactions, especially in online communities
- Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms)
- Settlement of network transaction fees
- Rewarding miners for securing the network
-
Incentives:
- Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees.
- The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.
Locking and Unlocking Mechanism
- Locking Mechanism:
Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.
- Unlocking Time:
Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year
|Allocation
|100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Usage
|Payments, tipping, transaction fees, miner rewards
|Incentives
|Miner block rewards and transaction fees
|Locking/Unlocking
|None; all DOGE is immediately liquid upon mining
|Supply Cap
|None; inflationary with diminishing rate as supply grows
Additional Insights
- Concentration Risk:
Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.
- No Token Unlocks:
There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.
- Network Security:
The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish.
References
- For more on Dogecoin’s inflation and supply: Dogecoin Inflation - Dogepedia
- For a discussion on supply cap: Can you put a cap on Dogecoin? - Dogepedia
Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.
DOGE (DOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i DOGE (DOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DOGE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DOGE:s tokenomics, utforska DOGE-tokens pris i realtid!
DOGE (DOGE) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för DOGE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för DOGE
Vill du veta vart DOGE kan vara på väg? Marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer kan ge information om framtida utsikter.
