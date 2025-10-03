PLAYZAP (PZP) Tokenomics

PLAYZAP (PZP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PLAYZAP(PZP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:35:43 (UTC+8)
PLAYZAP (PZP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PLAYZAP(PZP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 728.83K
$ 728.83K
Totalt utbud:
$ 144.90M
$ 144.90M
Cirkulerande utbud
$ 85.85M
$ 85.85M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.27M
$ 1.27M
Högsta någonsin:
$ 0.1221
$ 0.1221
Lägsta någonsin:
$ 0.005804200578816588
$ 0.005804200578816588
Aktuellt pris:
$ 0.00849
$ 0.00849

PLAYZAP (PZP) Information

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Officiell webbplats:
https://www.playzap.games/
Whitepaper:
https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb

PLAYZAP (PZP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PLAYZAP (PZP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PZP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PZP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PZP:s tokenomics, utforska PZP-tokens pris i realtid!

Hur man köper PZP

Är du intresserad av att lägga till PLAYZAP(PZP) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PZP, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

PLAYZAP (PZP) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PZP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PZP

Vill du veta vart PZP kan vara på väg? På PZP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn