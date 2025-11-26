Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Naoris Protocol(NAORIS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:44:27 (UTC+8)
USD

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Naoris Protocol(NAORIS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 125.72M
$ 125.72M$ 125.72M
Högsta någonsin:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.03143
$ 0.03143$ 0.03143

Naoris Protocol (NAORIS) Information

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Officiell webbplats:
https://www.naorisprotocol.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Naoris Protocol (NAORIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NAORIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NAORIS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NAORIS:s tokenomics, utforska NAORIS-tokens pris i realtid!

Hur man köper NAORIS

Är du intresserad av att lägga till Naoris Protocol(NAORIS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NAORIS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Naoris Protocol (NAORIS) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för NAORIS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för NAORIS

Vill du veta vart NAORIS kan vara på väg? På NAORIS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn