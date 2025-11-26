Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Overlay Protocol(OVL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:45:42 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Overlay Protocol(OVL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 473.97K
Totalt utbud:
$ 88.87M
Cirkulerande utbud
$ 10.91M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.34M
Högsta någonsin:
$ 0.44
Lägsta någonsin:
$ 0.10678946055291266
Aktuellt pris:
$ 0.04343
Overlay Protocol (OVL) Information

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Officiell webbplats:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Overlay Protocol (OVL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OVL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OVL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OVL:s tokenomics, utforska OVL-tokens pris i realtid!

Overlay Protocol (OVL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för OVL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för OVL

Vill du veta vart OVL kan vara på väg? På OVL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

