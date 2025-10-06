Livepriset för Overlay Protocol idag är 0.06214 USD.OVL börsvärdet är 678,154.4996063044012 USD. Följ prisuppdateringar för OVL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Overlay Protocol idag är 0.06214 USD.OVL börsvärdet är 678,154.4996063044012 USD. Följ prisuppdateringar för OVL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Overlay Protocol (OVL) idag är $ 0.06214, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OVL till USD är$ 0.06214 per OVL.
Overlay Protocol rankas för närvarande nr.2042 enligt marknadsvärde på $ 678.15K, med ett cirkulerande utbud på 10.91M OVL. Under de senaste 24 timmarna handlades OVL mellan $ 0.06179 (lägsta) och $ 0.06392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7841389069548613, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.10678946055291266.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OVL med -0.07% under den senaste timmen och -9.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.29K.
Overlay Protocol (OVL) Marknadsinformation
No.2042
$ 678.15K
$ 60.29K
$ 6.21M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Overlay Protocol är $ 678.15K, med en 24h-handelsvolym på $ 60.29K. Det cirkulerande utbudet av OVL är 10.91M, med ett totalt utbud på 88871915.39447941. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.21M.
Overlay Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.06179
lägsta under 24-timmar
$ 0.06392
högsta under 24-timmar
$ 0.06179
$ 0.06392
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
-0.07%
+0.01%
-9.92%
-9.92%
Overlay Protocol (OVL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Overlay Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000062
+0.01%
30 dagar
$ -0.06036
-49.28%
60 dagar
$ -0.05106
-45.11%
90 dagar
$ -0.10786
-63.45%
Overlay Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade OVL en förändring med $ +0.0000062 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Overlay Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06036 (-49.28%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Overlay Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OVL med $ -0.05106(-45.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Overlay Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.10786 (-63.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Overlay Protocol (OVL)?
AI-drivna insikter som analyserar Overlay Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Overlay Protocols priser?
Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:
Trading Volume: Higher activity on the protocol creates more utility for OVL tokens.
Varför vill folk veta Overlay Protocols pris idag?
People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help identify market trends and potential entry/exit points.
Prisförutsägelse för Overlay Protocol
Overlay Protocol (OVL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OVL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Overlay Protocol (OVL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Overlay Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Overlay Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OVL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Overlay Protocol Price Prediction.
Om Overlay Protocol
Overlay Protocol (OVL) is a decentralized financial (DeFi) protocol that operates on the Ethereum blockchain. It allows users to speculate on the price movements of any public data feed without the need for an opposing party. This is achieved by using a unique mechanism that mints and burns its native OVL token in response to the price feed's movement. The protocol's primary use case is to enable a permissionless and limitless market where users can create and trade synthetic assets derived from any data source. OVL's design aims to provide a new form of speculation market that is not limited by liquidity, slippage, or the traditional constraints of binary options.
Hur man köper och investerar Overlay Protocol
Är du redo att komma igång med Overlay Protocol? Att köpa OVL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Overlay Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Overlay Protocol (OVL) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 10.91M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Overlay Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Overlay Protocol
Genom att äga Overlay Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Overlay Protocol (OVL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av Overlay Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Overlay Protocol
Hur mycket kommer 1 Overlay Protocol att vara värd år 2030?
Om Overlay Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Overlay Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Overlay Protocol idag?
Priset för Overlay Protocol är idag $ 0.06214. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Overlay Protocol fortfarande en bra investering?
Overlay Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i OVL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Overlay Protocol?
Overlay Protocol till ett värde av $ 60.29K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Overlay Protocol?
Livepriset för OVL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Overlay Protocol i den valuta du föredrar, besök OVL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Overlay Protocol?
Priset på OVL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för OVL på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret OVL/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Overlay Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Overlay Protocol-priset att stiga i år?
Overlay Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Overlay Protocol (OVL) för en mer djupgående analys.
