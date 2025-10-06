Overlay Protocol Pris idag

Livepriset för Overlay Protocol (OVL) idag är $ 0.06214, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OVL till USD är$ 0.06214 per OVL.

Overlay Protocol rankas för närvarande nr.2042 enligt marknadsvärde på $ 678.15K, med ett cirkulerande utbud på 10.91M OVL. Under de senaste 24 timmarna handlades OVL mellan $ 0.06179 (lägsta) och $ 0.06392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7841389069548613, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.10678946055291266.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OVL med -0.07% under den senaste timmen och -9.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.29K.

Overlay Protocol (OVL) Marknadsinformation

Rank No.2042 Marknadsvärde $ 678.15K$ 678.15K $ 678.15K Volym (24H) $ 60.29K$ 60.29K $ 60.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Cirkulationsutbud 10.91M 10.91M 10.91M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Cirkulationshastighet 10.91% Offentlig blockkedja BSC

