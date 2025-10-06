BörsDEX+
Livepriset för Overlay Protocol idag är 0.06214 USD.OVL börsvärdet är 678,154.4996063044012 USD. Följ prisuppdateringar för OVL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OVL

OVL prisinformation

Vad är OVL

OVL whitepaper

OVL officiell webbplats

OVL tokenomics

OVL Prisförutsägelse

OVL historik

OVL Köpguide

OVL-till-fiat valutaomvandlare

OVL spot

OVL USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Overlay Protocol Logotyp

Overlay Protocol-kurs(OVL)

1 OVL-till-USD pris i realtid:

$0.06213
$0.06213
+0.01%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:01 (UTC+8)

Overlay Protocol Pris idag

Livepriset för Overlay Protocol (OVL) idag är $ 0.06214, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OVL till USD är$ 0.06214 per OVL.

Overlay Protocol rankas för närvarande nr.2042 enligt marknadsvärde på $ 678.15K, med ett cirkulerande utbud på 10.91M OVL. Under de senaste 24 timmarna handlades OVL mellan $ 0.06179 (lägsta) och $ 0.06392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.7841389069548613, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.10678946055291266.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OVL med -0.07% under den senaste timmen och -9.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.29K.

Overlay Protocol (OVL) Marknadsinformation

No.2042

$ 678.15K
$ 678.15K

$ 60.29K
$ 60.29K

$ 6.21M
$ 6.21M

10.91M
10.91M

100,000,000
100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Overlay Protocol är $ 678.15K, med en 24h-handelsvolym på $ 60.29K. Det cirkulerande utbudet av OVL är 10.91M, med ett totalt utbud på 88871915.39447941. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.21M.

Overlay Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.06179
$ 0.06179
lägsta under 24-timmar
$ 0.06392
$ 0.06392
högsta under 24-timmar

$ 0.06179
$ 0.06179

$ 0.06392
$ 0.06392

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266

-0.07%

+0.01%

-9.92%

-9.92%

Overlay Protocol (OVL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Overlay Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000062+0.01%
30 dagar$ -0.06036-49.28%
60 dagar$ -0.05106-45.11%
90 dagar$ -0.10786-63.45%
Overlay Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade OVL en förändring med $ +0.0000062 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Overlay Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06036 (-49.28%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Overlay Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OVL med $ -0.05106(-45.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Overlay Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.10786 (-63.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Overlay Protocol (OVL)?

Kolla in sidan Overlay Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Overlay Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Overlay Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Overlay Protocols priser?

Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OVL pricing.

Protocol Adoption: Increased usage of Overlay's synthetic asset trading platform drives token demand.

Trading Volume: Higher activity on the protocol creates more utility for OVL tokens.

Varför vill folk veta Overlay Protocols pris idag?

People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help identify market trends and potential entry/exit points.

Prisförutsägelse för Overlay Protocol

Overlay Protocol (OVL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OVL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Overlay Protocol (OVL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Overlay Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Overlay Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OVL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Overlay Protocol Price Prediction.

Om Overlay Protocol

Overlay Protocol (OVL) is a decentralized financial (DeFi) protocol that operates on the Ethereum blockchain. It allows users to speculate on the price movements of any public data feed without the need for an opposing party. This is achieved by using a unique mechanism that mints and burns its native OVL token in response to the price feed's movement. The protocol's primary use case is to enable a permissionless and limitless market where users can create and trade synthetic assets derived from any data source. OVL's design aims to provide a new form of speculation market that is not limited by liquidity, slippage, or the traditional constraints of binary options.

Hur man köper och investerar Overlay Protocol

Är du redo att komma igång med Overlay Protocol? Att köpa OVL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Overlay Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Overlay Protocol (OVL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 10.91M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Overlay Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Overlay Protocol (OVL) Guide

Vad kan du göra med Overlay Protocol

Genom att äga Overlay Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Overlay Protocol (OVL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Overlay Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Overlay Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Overlay Protocol

Hur mycket kommer 1 Overlay Protocol att vara värd år 2030?
Om Overlay Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Overlay Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:01 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Overlay Protocol

OVL USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på OVL med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av OVL med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Overlay Protocol (OVL) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Overlay Protocol-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
OVL/USDT
$0.06213
$0.06213
+0.04%
0.00% (USDT)

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

