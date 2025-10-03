Apu Apustaja (APU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Apu Apustaja(APU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:46:46 (UTC+8)
USD

Apu Apustaja (APU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Apu Apustaja(APU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 44.26M
Totalt utbud:
$ 337.89B
Cirkulerande utbud
$ 337.89B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 55.11M
Högsta någonsin:
$ 0.00148
Lägsta någonsin:
$ 0.00000001170769029
Aktuellt pris:
$ 0.000131
Apu Apustaja (APU) Information

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Officiell webbplats:
https://apu.io/
Whitepaper:
https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq

Apu Apustaja (APU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Apu Apustaja (APU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet APU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många APU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår APU:s tokenomics, utforska APU-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

