MYX Finance (MYX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MYX Finance(MYX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:43:36 (UTC+8)
USD

MYX Finance (MYX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MYX Finance(MYX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.88B
$ 1.88B
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 197.11M
$ 197.11M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 9.56B
$ 9.56B
Högsta någonsin:
$ 19.98
$ 19.98
Lägsta någonsin:
$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852
Aktuellt pris:
$ 9.556
$ 9.556

MYX Finance (MYX) Information

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Officiell webbplats:
https://app.myx.finance
Whitepaper:
https://myxfinance.gitbook.io/myx
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16

MYX Finance (MYX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MYX Finance (MYX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MYX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MYX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MYX:s tokenomics, utforska MYX-tokens pris i realtid!

Hur man köper MYX

Är du intresserad av att lägga till MYX Finance(MYX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MYX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MYX Finance (MYX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MYX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MYX

Vill du veta vart MYX kan vara på väg? På MYX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

