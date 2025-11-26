Kaj je WLF

Tokenomika WLF TOKEN (WLF) Odkrijte ključne vpoglede v WLF TOKEN (WLF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen WLF TOKEN (WLF) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WLF TOKEN (WLF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Skupna ponudba: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Razpoložljivi obtok: $ 2.89B $ 2.89B $ 2.89B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 18.31M $ 18.31M $ 18.31M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0021434 $ 0.0021434 $ 0.0021434 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.000412 $ 0.000412 $ 0.000412 Trenutna cena: $ 0.00091563 $ 0.00091563 $ 0.00091563 Preberite več o ceni WLF TOKEN (WLF) Kupite WLF zdaj!

Informacije o WLF TOKEN (WLF) Uradna spletna stran: https://wlfproject.com/

Tokenomika WLF TOKEN (WLF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike WLF TOKEN (WLF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WLF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WLF. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WLF, raziščite ceno žetona WLF v živo!

Napoved cene WLF Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WLF? Naša stran za napovedovanje cen WLF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona WLF zdaj!

