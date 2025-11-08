Današnja cena WLF TOKEN

Današnja cena kriptovalute WLF TOKEN (WLF) v živo je $ 0.00119341, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WLF v USD je $ 0.00119341 na WLF.

Kriptovaluta WLF TOKEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,399,747, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.85B WLF. V zadnjih 24 urah se je WLF trgovalo med $ 0.00119207 (najnižje) in $ 0.00119835 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0021434, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WLF premaknil +0.00% v zadnji uri in -32.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WLF TOKEN (WLF)

Tržna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.87M$ 23.87M $ 23.87M Zaloga v obtoku 2.85B 2.85B 2.85B Skupna ponudba 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

