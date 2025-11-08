WLF TOKEN Cena (WLF)
Današnja cena kriptovalute WLF TOKEN (WLF) v živo je $ 0.00119341, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WLF v USD je $ 0.00119341 na WLF.
Kriptovaluta WLF TOKEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,399,747, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.85B WLF. V zadnjih 24 urah se je WLF trgovalo med $ 0.00119207 (najnižje) in $ 0.00119835 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0021434, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je WLF premaknil +0.00% v zadnji uri in -32.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija WLF TOKEN je $ 3.40M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WLF je 2.85B, skupna ponudba pa znaša 20000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.87M.
+0.00%
-0.16%
-32.65%
-32.65%
Danes je bila sprememba cene WLF TOKEN v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene WLF TOKEN v USD $ -0.0004887363.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene WLF TOKEN v USD $ +0.0016270093.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene WLF TOKEN v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.16%
|30 dni
|$ -0.0004887363
|-40.95%
|60 dni
|$ +0.0016270093
|+136.33%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena WLF TOKEN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.
Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.
More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.
WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.
