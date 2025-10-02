Odkrijte ključne vpoglede v Tiny Fren (SMOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tiny Fren (SMOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SMOL, raziščite ceno žetona SMOL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SMOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Tiny Fren (SMOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMOL? Naša stran za napovedovanje cen SMOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

