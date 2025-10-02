Tokenomika Shift AI (SHIFT)

Odkrijte ključne vpoglede v Shift AI (SHIFT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:59:38 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Shift AI (SHIFT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shift AI (SHIFT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 37.39K
Skupna ponudba:
$ 999.71M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.71M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 37.39K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0084991
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002873
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Shift AI (SHIFT)

Shift AI: Redefining Portfolio Management

We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface.

Core Idea

This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions.

Key Features

Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

Uradna spletna stran:
https://deployshift.xyz/

Tokenomika Shift AI (SHIFT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Shift AI (SHIFT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SHIFT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIFT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIFT, raziščite ceno žetona SHIFT v živo!

Napoved cene SHIFT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIFT? Naša stran za napovedovanje cen SHIFT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

