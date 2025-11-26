Kaj je RUSK

Tokenomika Rusk Token (RUSK) Odkrijte ključne vpoglede v Rusk Token (RUSK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Rusk Token (RUSK) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rusk Token (RUSK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 337.77K $ 337.77K $ 337.77K Skupna ponudba: $ 938.45M $ 938.45M $ 938.45M Razpoložljivi obtok: $ 938.45M $ 938.45M $ 938.45M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 337.77K $ 337.77K $ 337.77K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00092063 $ 0.00092063 $ 0.00092063 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00029973 $ 0.00029973 $ 0.00029973 Trenutna cena: $ 0.00035992 $ 0.00035992 $ 0.00035992 Preberite več o ceni Rusk Token (RUSK) Kupite RUSK zdaj!

Informacije o Rusk Token (RUSK) Uradna spletna stran: http://rusktoken.com/ Bela knjiga: https://magicalchemy.org/world/library?article=articles%2Ftokenomics_rusk%2Ftokenomics_rusk_en.md

Tokenomika Rusk Token (RUSK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Rusk Token (RUSK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RUSK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RUSK. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RUSK, raziščite ceno žetona RUSK v živo!

Napoved cene RUSK Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RUSK? Naša stran za napovedovanje cen RUSK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RUSK zdaj!

