Današnja cena kriptovalute Rusk Token v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RUSK je 501,584 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RUSK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Rusk Token Cena (RUSK)

Cena 1 RUSK v USD v živo:

$0.00053448
$0.00053448$0.00053448
+1.30%1D
Rusk Token (RUSK) Live Price Chart
Današnja cena Rusk Token

Današnja cena kriptovalute Rusk Token (RUSK) v živo je --, s spremembo 1.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RUSK v USD je -- na RUSK.

Kriptovaluta Rusk Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 501,584, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 938.45M RUSK. V zadnjih 24 urah se je RUSK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RUSK premaknil +0.00% v zadnji uri in -8.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Rusk Token (RUSK)

Trenutna tržna kapitalizacija Rusk Token je $ 501.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RUSK je 938.45M, skupna ponudba pa znaša 938448482.3651226. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 501.58K.

Zgodovina cene Rusk Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Rusk Token (RUSK) v USD

Danes je bila sprememba cene Rusk Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Rusk Token v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Rusk Token v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Rusk Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.35%
30 dni$ 0-20.62%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Rusk Token

Napoved cene Rusk Token (RUSK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RUSK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Rusk Token (RUSK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Rusk Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Rusk Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RUSK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Rusk Token.

Kaj je Rusk Token (RUSK)

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

Vir Rusk Token (RUSK)

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Rusk Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Rusk Token?
Če bi kriptovaluta Rusk Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Rusk Token.
