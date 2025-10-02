Tokenomika Prol AI (PROL)
Informacije o Prol AI (PROL)
Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors.
Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all.
Tokenomika Prol AI (PROL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Prol AI (PROL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PROL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PROL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PROL, raziščite ceno žetona PROL v živo!
