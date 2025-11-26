Kaj je PLYR

Tokenomika PLYR L1 (PLYR) Odkrijte ključne vpoglede v PLYR L1 (PLYR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen PLYR L1 (PLYR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PLYR L1 (PLYR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 142.04K $ 142.04K $ 142.04K Skupna ponudba: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Razpoložljivi obtok: $ 122.47M $ 122.47M $ 122.47M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 869.85K $ 869.85K $ 869.85K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.02441299 $ 0.02441299 $ 0.02441299 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00115983 $ 0.00115983 $ 0.00115983 Preberite več o ceni PLYR L1 (PLYR) Kupite PLYR zdaj!

Informacije o PLYR L1 (PLYR) Uradna spletna stran: https://plyr.network Bela knjiga: https://whitepaper.plyr.network

Tokenomika PLYR L1 (PLYR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike PLYR L1 (PLYR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov PLYR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLYR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko PLYR, raziščite ceno žetona PLYR v živo!

Napoved cene PLYR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLYR? Naša stran za napovedovanje cen PLYR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona PLYR zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!