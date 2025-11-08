Današnja cena PLYR L1

Današnja cena kriptovalute PLYR L1 (PLYR) v živo je $ 0.00322038, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLYR v USD je $ 0.00322038 na PLYR.

Kriptovaluta PLYR L1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 393,573, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 122.21M PLYR. V zadnjih 24 urah se je PLYR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02441299, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PLYR premaknil -- v zadnji uri in +51.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PLYR L1 (PLYR)

Tržna kapitalizacija $ 393.57K$ 393.57K $ 393.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Zaloga v obtoku 122.21M 122.21M 122.21M Skupna ponudba 749,980,916.3027072 749,980,916.3027072 749,980,916.3027072

