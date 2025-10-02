Tokenomika Paca AI (PACA)

Odkrijte ključne vpoglede v Paca AI (PACA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:09:51 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Paca AI (PACA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Paca AI (PACA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 785.78K
$ 785.78K
Skupna ponudba:
$ 1.20B
$ 1.20B
Razpoložljivi obtok:
$ 753.69M
$ 753.69M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.25M
$ 1.25M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01178802
$ 0.01178802
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00104257
$ 0.00104257

Informacije o Paca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

Uradna spletna stran:
https://www.alpacanetwork.ai/
Bela knjiga:
https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper

Tokenomika Paca AI (PACA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Paca AI (PACA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PACA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PACA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PACA, raziščite ceno žetona PACA v živo!

Napoved cene PACA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PACA? Naša stran za napovedovanje cen PACA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

