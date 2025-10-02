Tokenomika Niftyx Protocol (SHROOM)
Tokenomika in analiza cen Niftyx Protocol (SHROOM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Niftyx Protocol (SHROOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Niftyx Protocol (SHROOM)
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.
The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.
Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.
The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
Tokenomika Niftyx Protocol (SHROOM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Niftyx Protocol (SHROOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SHROOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHROOM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SHROOM, raziščite ceno žetona SHROOM v živo!
