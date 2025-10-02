Odkrijte ključne vpoglede v Mineral Vault I Security Token (MNRL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov MNRL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Mineral Vault I Security Token (MNRL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

