Današnja cena Mineral Vault I Security Token v živo je 0.995482 USD. Spremljajte posodobitve cen MNRL v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MNRL.

$0.995482
0.00%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:34:17 (UTC+8)

Informacije o ceni Mineral Vault I Security Token (MNRL) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.991638
24H Nizka
$ 0.996744
24H Visoka

$ 0.991638
$ 0.996744
$ 1.008
$ 0.974445
-0.00%

-0.02%

-0.11%

-0.11%

Cena Mineral Vault I Security Token (MNRL) v realnem času je $0.995482. V zadnjih 24 urah se je MNRL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.991638 in najvišjo vrednostjo $ 0.996744, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MNRL v vseh časov je $ 1.008, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.974445.

Kratkoročna uspešnost MNRL se je v zadnji uri spremenila za -0.00%, v 24 urah -0.02% in v 7 dneh -0.11%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
--
----

$ 9.96M
2.28M
10,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Mineral Vault I Security Token je $ 2.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MNRL je 2.28M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.96M.

Zgodovina cen Mineral Vault I Security Token (MNRL) v USD

Danes je bila sprememba cene Mineral Vault I Security Token v USD $ -0.0002157424710317.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Mineral Vault I Security Token v USD $ -0.0012065241.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Mineral Vault I Security Token v USD $ -0.0051574926.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Mineral Vault I Security Token v USD $ -0.0039963507626493.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0002157424710317-0.02%
30 dni$ -0.0012065241-0.12%
60 dni$ -0.0051574926-0.51%
90 dni$ -0.0039963507626493-0.39%

Kaj je Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Uradna spletna stran

Napoved cene Mineral Vault I Security Token (USD)

Koliko bo Mineral Vault I Security Token (MNRL) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Mineral Vault I Security Token (MNRL) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Mineral Vault I Security Token.

Preverite napoved cene Mineral Vault I Security Token zdaj!

MNRL v lokalne valute

Tokenomika Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Z razumevanjem tokenomike Mineral Vault I Security Token (MNRL) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MNRL zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Koliko je danes vreden Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
Cena MNRL v živo v USD je 0.995482 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MNRL v USD?
Trenutna cena MNRL v USD je $ 0.995482. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Mineral Vault I Security Token?
Tržna kapitalizacija za MNRL je $ 2.27M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MNRL?
Razpoložljivi obtok MNRL je 2.28M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MNRL?
MNRL je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 1.008 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MNRL vseh časov (ATL)?
MNRL vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.974445 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MNRL?
24-urni volumen trgovanja v živo za MNRL je -- USD.
Bo MNRL zrasel?
Cena MNRL se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MNRL.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.