Informacije o ceni Mineral Vault I Security Token (MNRL) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 24H Nizka $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 24H Visoka 24H Nizka $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 24H Visoka $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 Najvišja vseh časov $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Najnižja cena $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Sprememba cene (1H) -0.00% Sprememba cene (1D) -0.02% Sprememba cene (7D) -0.11% Sprememba cene (7D) -0.11%

Cena Mineral Vault I Security Token (MNRL) v realnem času je $0.995482. V zadnjih 24 urah se je MNRL trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.991638 in najvišjo vrednostjo $ 0.996744, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MNRL v vseh časov je $ 1.008, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.974445.

Kratkoročna uspešnost MNRL se je v zadnji uri spremenila za -0.00%, v 24 urah -0.02% in v 7 dneh -0.11%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Tržna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Zaloga v obtoku 2.28M 2.28M 2.28M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Mineral Vault I Security Token je $ 2.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MNRL je 2.28M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.96M.