Kaj je LAIR

Tokenomika Lair (LAIR) Odkrijte ključne vpoglede v Lair (LAIR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Lair (LAIR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lair (LAIR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 709.75M $ 709.75M $ 709.75M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.04308942 $ 0.04308942 $ 0.04308942 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00146033 $ 0.00146033 $ 0.00146033 Trenutna cena: $ 0.00151095 $ 0.00151095 $ 0.00151095 Preberite več o ceni Lair (LAIR) Kupite LAIR zdaj!

Informacije o Lair (LAIR) Uradna spletna stran: https://lair.fi/

Tokenomika Lair (LAIR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Lair (LAIR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov LAIR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAIR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko LAIR, raziščite ceno žetona LAIR v živo!

Napoved cene LAIR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LAIR? Naša stran za napovedovanje cen LAIR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona LAIR zdaj!

