Današnja cena Lair

Današnja cena kriptovalute Lair (LAIR) v živo je $ 0.00222069, s spremembo 7.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LAIR v USD je $ 0.00222069 na LAIR.

Kriptovaluta Lair je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,251,290, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 563.52M LAIR. V zadnjih 24 urah se je LAIR trgovalo med $ 0.0020543 (najnižje) in $ 0.00225832 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04308942, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00147727.

V kratkoročni uspešnosti se je LAIR premaknil +0.48% v zadnji uri in +0.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lair (LAIR)

Tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Zaloga v obtoku 563.52M 563.52M 563.52M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

