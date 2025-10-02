Tokenomika Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Odkrijte ključne vpoglede v Grumpy Cat Coin (GRUMPY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:58:17 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Grumpy Cat Coin (GRUMPY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.99M
Skupna ponudba:
$ 9.18B
Razpoložljivi obtok:
$ 9.18B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.99M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00933552
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00021675
Informacije o Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Uradna spletna stran:
https://grumpycatcoin.com

Tokenomika Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Grumpy Cat Coin (GRUMPY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GRUMPY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GRUMPY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GRUMPY, raziščite ceno žetona GRUMPY v živo!

Napoved cene GRUMPY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GRUMPY? Naša stran za napovedovanje cen GRUMPY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

