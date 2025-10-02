Tokenomika FreeTrump ($TRUMP)
Tokenomika in analiza cen FreeTrump ($TRUMP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FreeTrump ($TRUMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FreeTrump ($TRUMP)
FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!
Tokenomika FreeTrump ($TRUMP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FreeTrump ($TRUMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $TRUMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $TRUMP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $TRUMP, raziščite ceno žetona $TRUMP v živo!
