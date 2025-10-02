Odkrijte ključne vpoglede v FreeTrump ($TRUMP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FreeTrump ($TRUMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!

Zdaj, ko razumete tokenomiko $TRUMP, raziščite ceno žetona $TRUMP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $TRUMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FreeTrump ($TRUMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $TRUMP? Naša stran za napovedovanje cen $TRUMP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

