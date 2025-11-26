Tokenomika Boundless (ZKC)

Odkrijte ključne vpoglede v Boundless (ZKC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:57:28 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Boundless (ZKC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Boundless (ZKC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 33.90M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 224.03M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 151.30M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.8
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.10926744882772854
Trenutna cena:
$ 0.1513
Informacije o Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Uradna spletna stran:
https://boundless.network/
Bela knjiga:
https://read.boundless.network/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Tokenomika Boundless (ZKC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Boundless (ZKC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZKC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZKC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZKC, raziščite ceno žetona ZKC v živo!

Zgodovina cen Boundless (ZKC)

Analiza zgodovine cen ZKC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ZKC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZKC? Naša stran za napovedovanje cen ZKC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

