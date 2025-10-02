Tokenomika Monero (XMR)
Tokenomika in analiza cen Monero (XMR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Monero (XMR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Monero (XMR)
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Poglobljena struktura žetona Monero (XMR)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov XMR. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency with a unique approach to token economics, emphasizing decentralization, privacy, and long-term network sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
- Consensus & Mining: Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks.
- Block Rewards: As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended.
- Dynamic Block Size: Monero employs a dynamic block size with a soft cap. If a block exceeds the median size of the previous 100 blocks, the reward is quadratically reduced, discouraging spam and promoting efficient use of block space.
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining.
- Community-Driven: The project is open-source and community-funded, with no centralized entity controlling token distribution.
Usage and Incentive Mechanism
|Function
|Description
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, enabling private, untraceable transactions.
|Transaction Fees
|XMR is required to pay network transaction fees, which vary based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners receive both block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|No Staking or Delegation
|Monero does not support staking, delegation, or liquidity provision mechanisms.
|No Governance Rights
|Holding XMR does not confer voting rights, profit sharing, or claims on project assets.
Locking Mechanism
- Transaction-Level Locking: Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds.
- No Protocol-Level Locking: There are no protocol-enforced staking, vesting, or lock-up mechanisms for XMR at the network level.
Unlocking Time
- Customizable by Sender: The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable.
- No Scheduled Unlocks: There are no scheduled or protocol-mandated unlock events for the circulating supply.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|PoW mining, tail emission (0.6 XMR/block, 2 min/block, perpetual)
|Allocation Mechanism
|100% mining-based, no pre-mine, no ICO
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards; no staking, no governance rights
|Locking Mechanism
|Optional transaction-level lock time, no protocol-level locks
|Unlocking Time
|Set per transaction by sender; no global unlock schedule
Additional Notes
- Privacy by Default: Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration.
- Decentralized Development: The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors.
- No Superuser Privileges: There are no superuser functions or centralized controls over the token supply or user balances.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and long-term sustainability, with a perpetual incentive for miners and no central points of control or allocation.
Tokenomika Monero (XMR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Monero (XMR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XMR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XMR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XMR, raziščite ceno žetona XMR v živo!
Zgodovina cen Monero (XMR)
Analiza zgodovine cen XMR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene XMR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XMR? Naša stran za napovedovanje cen XMR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
