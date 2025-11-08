Današnja cena kriptovalute Boundless v živo je 0.2077 USD. Tržna kapitalizacija ZKC je 41,734,626.5312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Boundless v živo je 0.2077 USD. Tržna kapitalizacija ZKC je 41,734,626.5312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Boundless (ZKC) v živo je $ 0.2077, s spremembo 4.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZKC v USD je $ 0.2077 na ZKC.
Kriptovaluta Boundless je trenutno na #550. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41.73M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.94M ZKC. V zadnjih 24 urah se je ZKC trgovalo med $ 0.1863 (najnižje) in $ 0.219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.1342961487062966, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.10926744882772854.
V kratkoročni uspešnosti se je ZKC premaknil -0.72% v zadnji uri in -6.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 581.73K.
Tržne informacije Boundless (ZKC)
No.550
$ 41.73M
$ 581.73K
$ 207.70M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Boundless je $ 41.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 581.73K. Obstoječa ponudba ZKC je 200.94M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 207.70M.
Zgodovina cene Boundless, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1863
24H Nizka
$ 0.219
24H Visoka
$ 0.1863
$ 0.219
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
-0.72%
+4.79%
-6.45%
-6.45%
Zgodovina cen Boundless (ZKC) v USD
Sledite spremembam cen Boundless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.009494
+4.79%
30 dni
$ -0.0699
-25.19%
60 dni
$ -0.0923
-30.77%
90 dni
$ -0.0923
-30.77%
Današnja sprememba cene Boundless
Danes je ZKC zabeležil spremembo $ +0.009494 (+4.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Boundless
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0699 (-25.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Boundless
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZKC spremenil za $ -0.0923 (-30.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Boundless
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0923 (-30.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boundless (ZKC) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boundless
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boundless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boundless?
Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boundless?
People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Boundless
Napoved cene Boundless (ZKC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZKC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boundless (ZKC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Boundless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boundless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZKC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boundless.
O Boundless
ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.
Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.
Boundless Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Boundless razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boundless
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boundless?
Če bi kriptovaluta Boundless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boundless.
Koliko je kriptovaluta Boundless vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Boundless je $ 0.2077. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Boundless še vedno dobra naložba?
Boundless ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ZKC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Boundless?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Boundless v vrednosti $ 581.73K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Boundless?
Cena kriptovalute ZKC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Boundless v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ZKC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Boundless?
Na ceno ZKC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,597.61
+1.78%
ETH
3,464
+5.04%
SOL
162.34
+4.45%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1082
+1.41%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ZKC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ZKC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Boundless gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Boundless letos rasla?
Cena kriptovalute Boundless bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Boundless (ZKC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:01 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.