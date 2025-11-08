Današnja cena Boundless

Današnja cena kriptovalute Boundless (ZKC) v živo je $ 0.2077, s spremembo 4.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZKC v USD je $ 0.2077 na ZKC.

Kriptovaluta Boundless je trenutno na #550. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41.73M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.94M ZKC. V zadnjih 24 urah se je ZKC trgovalo med $ 0.1863 (najnižje) in $ 0.219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.1342961487062966, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.10926744882772854.

V kratkoročni uspešnosti se je ZKC premaknil -0.72% v zadnji uri in -6.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 581.73K.

Tržne informacije Boundless (ZKC)

Uvrstitev No.550 Tržna kapitalizacija $ 41.73M$ 41.73M $ 41.73M Volumen (24H) $ 581.73K$ 581.73K $ 581.73K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 207.70M$ 207.70M $ 207.70M Zaloga v obtoku 200.94M 200.94M 200.94M Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Boundless je $ 41.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 581.73K. Obstoječa ponudba ZKC je 200.94M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 207.70M.