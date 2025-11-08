BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Boundless v živo je 0.2077 USD. Tržna kapitalizacija ZKC je 41,734,626.5312 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Boundless Logotip

Cena Boundless(ZKC)

Cena 1 ZKC v USD v živo:

+4.79%1D
USD
Boundless (ZKC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:01 (UTC+8)

Današnja cena Boundless

Današnja cena kriptovalute Boundless (ZKC) v živo je $ 0.2077, s spremembo 4.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZKC v USD je $ 0.2077 na ZKC.

Kriptovaluta Boundless je trenutno na #550. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41.73M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.94M ZKC. V zadnjih 24 urah se je ZKC trgovalo med $ 0.1863 (najnižje) in $ 0.219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.1342961487062966, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.10926744882772854.

V kratkoročni uspešnosti se je ZKC premaknil -0.72% v zadnji uri in -6.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 581.73K.

Tržne informacije Boundless (ZKC)

No.550

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Boundless je $ 41.73M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 581.73K. Obstoječa ponudba ZKC je 200.94M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 207.70M.

Zgodovina cene Boundless, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.72%

+4.79%

-6.45%

-6.45%

Zgodovina cen Boundless (ZKC) v USD

Sledite spremembam cen Boundless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.009494+4.79%
30 dni$ -0.0699-25.19%
60 dni$ -0.0923-30.77%
90 dni$ -0.0923-30.77%
Današnja sprememba cene Boundless

Danes je ZKC zabeležil spremembo $ +0.009494 (+4.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Boundless

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0699 (-25.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Boundless

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZKC spremenil za $ -0.0923 (-30.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Boundless

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0923 (-30.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boundless (ZKC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Boundless.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boundless

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boundless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boundless?

Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ZKC pricing.

Technology Development: Updates to Boundless protocol, new features, and technical improvements can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of the platform and growing user base typically supports higher valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity often correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects can boost investor interest and token demand.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including ZKC.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms influences comparative valuation.

Token Economics: Supply mechanics, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term price dynamics.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boundless?

People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Boundless

Napoved cene Boundless (ZKC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZKC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boundless (ZKC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Boundless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boundless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZKC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boundless.

O Boundless

ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boundless

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boundless? Nakup ZKC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boundless. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boundless (ZKC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 200.94M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boundless bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Boundless (ZKC)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Boundless

Z lastništvom kriptovalute Boundless se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Boundless (ZKC) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Boundless razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Boundless spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boundless

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boundless?
Če bi kriptovaluta Boundless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boundless.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:01 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

