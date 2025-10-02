Tokenomika DOGS (DOGS)

Tokenomika DOGS (DOGS)

Odkrijte ključne vpoglede v DOGS (DOGS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:25:21 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen DOGS (DOGS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DOGS (DOGS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 63.56M
Skupna ponudba:
$ 550.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 516.75B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 67.65M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.015
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000100955965351554
Trenutna cena:
$ 0.000123
Informacije o DOGS (DOGS)

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Uradna spletna stran:
http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap
Raziskovalec blokov:
https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS

Tokenomika DOGS (DOGS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DOGS (DOGS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DOGS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOGS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGS, raziščite ceno žetona DOGS v živo!

Kako kupiti DOGS

Želite v svoj portfelj dodati DOGS (DOGS)? MEXC podpira različne načine nakupa DOGS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen DOGS (DOGS)

Analiza zgodovine cen DOGS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DOGS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOGS? Naša stran za napovedovanje cen DOGS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

