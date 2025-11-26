Tokenomika Falcon Finance (USDF)

Odkrijte ključne vpoglede v Falcon Finance (USDF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:07:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Falcon Finance (USDF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Falcon Finance (USDF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.08B
Skupna ponudba:
$ 2.08B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.08B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.08B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.4875
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.909369011278203
Trenutna cena:
$ 0.9966
Informacije o Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Uradna spletna stran:
https://falcon.finance/
Bela knjiga:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Tokenomika Falcon Finance (USDF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Falcon Finance (USDF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov USDF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USDF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko USDF, raziščite ceno žetona USDF v živo!

Kako kupiti USDF

Želite v svoj portfelj dodati Falcon Finance (USDF)? MEXC podpira različne načine nakupa USDF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Falcon Finance (USDF)

Analiza zgodovine cen USDF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene USDF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USDF? Naša stran za napovedovanje cen USDF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

