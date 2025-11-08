BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Falcon Finance v živo je 0.997 USD. Tržna kapitalizacija USDF je 1,998,396,166.0967130449 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o USDF

Informacije o ceni USDF

Kaj je USDF

Bela knjiga USDF

Uradna spletna stran USDF

Tokenomika USDF

Napoved cen USDF

Zgodovina USDF

USDF Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute USDF v fiat

Spot USDF

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Falcon Finance Logotip

Cena Falcon Finance(USDF)

Cena 1 USDF v USD v živo:

$0.997
-0.18%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:35:42 (UTC+8)

Današnja cena Falcon Finance

Današnja cena kriptovalute Falcon Finance (USDF) v živo je $ 0.997, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDF v USD je $ 0.997 na USDF.

Kriptovaluta Falcon Finance je trenutno na #202. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.00B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.00B USDF. V zadnjih 24 urah se je USDF trgovalo med $ 0.997 (najnižje) in $ 0.9993 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0243014891348232, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.909369011278203.

V kratkoročni uspešnosti se je USDF premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 13.45K.

Tržne informacije Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.00B
$ 13.45K
$ 2.00B
2.00B
2,004,409,394.2795517
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Falcon Finance je $ 2.00B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 13.45K. Obstoječa ponudba USDF je 2.00B, skupna ponudba pa znaša 2004409394.2795517. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.00B.

Zgodovina cene Falcon Finance, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.997
24H Nizka
$ 0.9993
24H Visoka

$ 0.997
$ 0.9993
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%

-0.18%

-2.88%

-2.88%

Zgodovina cen Falcon Finance (USDF) v USD

Sledite spremembam cen Falcon Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.001798-0.18%
30 dni$ +0.0016+0.16%
60 dni$ +0.0198+2.02%
90 dni$ -0.0101-1.01%
Današnja sprememba cene Falcon Finance

Danes je USDF zabeležil spremembo $ -0.001798 (-0.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Falcon Finance

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0016 (+0.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Falcon Finance

Če pogled razširimo na 60 dni, se je USDF spremenil za $ +0.0198 (+2.02%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Falcon Finance

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0101 (-1.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Falcon Finance (USDF) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Falcon Finance.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Falcon Finance

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Falcon Finance, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Falcon Finance?

Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Bitcoin and major altcoin price movements
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and integrations
7. Regulatory news affecting DeFi protocols
8. Token utility and staking rewards
9. Community adoption and user growth
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Falcon Finance?

People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market volatility, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Falcon Finance

Napoved cene Falcon Finance (USDF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Falcon Finance (USDF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Falcon Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Falcon Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Falcon Finance.

O Falcon Finance

USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Falcon Finance

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Falcon Finance? Nakup USDF je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Falcon Finance. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Falcon Finance (USDF).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Falcon Finance bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Falcon Finance (USDF)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Falcon Finance

Z lastništvom kriptovalute Falcon Finance se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Falcon Finance (USDF) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Falcon Finance razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Falcon Finance spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Falcon Finance

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Falcon Finance?
Če bi kriptovaluta Falcon Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Falcon Finance.
Pomembne panožne novosti Falcon Finance (USDF)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Falcon Finance

USDF USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na USDF z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami USDF USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Falcon Finance (USDF) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Falcon Finance v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
USDF/USDT
$0.997
$0.997$0.997
-0.18%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

