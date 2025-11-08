Današnja cena Falcon Finance

Današnja cena kriptovalute Falcon Finance (USDF) v živo je $ 0.997, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDF v USD je $ 0.997 na USDF.

Kriptovaluta Falcon Finance je trenutno na #202. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.00B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.00B USDF. V zadnjih 24 urah se je USDF trgovalo med $ 0.997 (najnižje) in $ 0.9993 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.0243014891348232, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.909369011278203.

V kratkoročni uspešnosti se je USDF premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 13.45K.

Tržne informacije Falcon Finance (USDF)

Uvrstitev No.202 Tržna kapitalizacija $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Volumen (24H) $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Zaloga v obtoku 2.00B 2.00B 2.00B Skupna ponudba 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 Javna veriga blokov ETH

