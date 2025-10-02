Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kaspa (KAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.

Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms.

