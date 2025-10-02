Tokenomika Kaspa (KAS)
Tokenomika in analiza cen Kaspa (KAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kaspa (KAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kaspa (KAS)
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Poglobljena struktura žetona Kaspa (KAS)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov KAS. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work Mining:
KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.
- Block Reward Schedule:
- Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021).
- Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply.
- Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block.
- Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.
- No Premine or Pre-allocation:
Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations.
Allocation Mechanism
|Allocation Type
|Details
|Mining Rewards
|100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees.
|Team/Investors
|0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors)
|Community Fundraising
|Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below)
- Community Fundraising:
- Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs.
- Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers.
- Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Peer-to-Peer Payments
|KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network.
|Transaction Fees
|All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners.
|Mining Incentives
|Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|Governance
|Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels.
- No Staking or Liquidity Provision:
Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting:
There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt.
Unlocking Time
- Not Applicable:
Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS
|Allocation
|100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, mining rewards, community governance
|Locking
|None
|Unlocking
|None
Additional Notes
- Decentralization:
Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.
- Transparency:
All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.
- Security:
The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation.
Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.
Tokenomika Kaspa (KAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kaspa (KAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KAS, raziščite ceno žetona KAS v živo!
Zgodovina cen Kaspa (KAS)
Analiza zgodovine cen KAS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene KAS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KAS? Naša stran za napovedovanje cen KAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
