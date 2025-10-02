Tokenomika UBXS Token (UBXS)

Odkrijte ključne vpoglede v UBXS Token (UBXS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:08:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen UBXS Token (UBXS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UBXS Token (UBXS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 388.65K
Skupna ponudba:
$ 85.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 57.16M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 578.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.65467
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.004506638617705589
Trenutna cena:
$ 0.0068
Informacije o UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Uradna spletna stran:
https://bixos.io/
Bela knjiga:
https://docs.bixos.io/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances

Tokenomika UBXS Token (UBXS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike UBXS Token (UBXS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov UBXS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov UBXS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UBXS, raziščite ceno žetona UBXS v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

