Tokenomika Token Metrics AI (TMAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Token Metrics AI (TMAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:47:13 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Token Metrics AI (TMAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Token Metrics AI (TMAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.29M
$ 4.29M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.016583
$ 0.016583
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000380880671600426
$ 0.000380880671600426
Trenutna cena:
$ 0.0004288
$ 0.0004288

Informacije o Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Uradna spletna stran:
https://www.tokenmetrics.com/
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01

Tokenomika Token Metrics AI (TMAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Token Metrics AI (TMAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TMAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TMAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TMAI, raziščite ceno žetona TMAI v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti