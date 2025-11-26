Tokenomika SP500 xStock (SPYX)

Tokenomika SP500 xStock (SPYX)

Odkrijte ključne vpoglede v SP500 xStock (SPYX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:06:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen SP500 xStock (SPYX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SP500 xStock (SPYX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.32M
$ 16.32M$ 16.32M
Skupna ponudba:
$ 24.15K
$ 24.15K$ 24.15K
Razpoložljivi obtok:
$ 24.15K
$ 24.15K$ 24.15K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.32M
$ 16.32M$ 16.32M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 738.1
$ 738.1$ 738.1
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716
Trenutna cena:
$ 675.77
$ 675.77$ 675.77

Informacije o SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://assets.backed.fi/products/sp500-xstock
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/XsoCS1TfEyfFhfvj8EtZ528L3CaKBDBRqRapnBbDF2W

Tokenomika SP500 xStock (SPYX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SP500 xStock (SPYX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPYX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPYX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPYX, raziščite ceno žetona SPYX v živo!

Kako kupiti SPYX

Želite v svoj portfelj dodati SP500 xStock (SPYX)? MEXC podpira različne načine nakupa SPYX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen SP500 xStock (SPYX)

Analiza zgodovine cen SPYX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SPYX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPYX? Naša stran za napovedovanje cen SPYX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti