Tokenomika Sleepless AI (AI)

Odkrijte ključne vpoglede v Sleepless AI (AI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:17:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Sleepless AI (AI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sleepless AI (AI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 48.75M
$ 48.75M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 400.25M
$ 400.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 121.80M
$ 121.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3
$ 3
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243
Trenutna cena:
$ 0.1218
$ 0.1218

Informacije o Sleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Uradna spletna stran:
https://www.sleeplessailab.com
Bela knjiga:
https://sleepless-ai.gitbook.io/him/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Tokenomika Sleepless AI (AI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sleepless AI (AI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AI, raziščite ceno žetona AI v živo!

Kako kupiti AI

Želite v svoj portfelj dodati Sleepless AI (AI)? MEXC podpira različne načine nakupa AI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Sleepless AI (AI)

Analiza zgodovine cen AI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AI? Naša stran za napovedovanje cen AI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti