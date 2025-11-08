Današnja cena SP500 xStock

Današnja cena kriptovalute SP500 xStock (SPYX) v živo je $ 671.14, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPYX v USD je $ 671.14 na SPYX.

Kriptovaluta SP500 xStock je trenutno na #911. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16.21M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.15K SPYX. V zadnjih 24 urah se je SPYX trgovalo med $ 661.52 (najnižje) in $ 673.89 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 692.479563624506, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 594.884270877716.

V kratkoročni uspešnosti se je SPYX premaknil +1.08% v zadnji uri in -1.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.83K.

Tržne informacije SP500 xStock (SPYX)

Uvrstitev No.911 Tržna kapitalizacija $ 16.21M$ 16.21M $ 16.21M Volumen (24H) $ 58.83K$ 58.83K $ 58.83K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.21M$ 16.21M $ 16.21M Zaloga v obtoku 24.15K 24.15K 24.15K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 24,149.14299911 24,149.14299911 24,149.14299911 Javna veriga blokov SOL

