Današnja cena kriptovalute SP500 xStock v živo je 671.14 USD. Tržna kapitalizacija SPYX je 16,207,455.8324226854 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SPYX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$671.15
SP500 xStock (SPYX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:06 (UTC+8)

Današnja cena SP500 xStock

Današnja cena kriptovalute SP500 xStock (SPYX) v živo je $ 671.14, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPYX v USD je $ 671.14 na SPYX.

Kriptovaluta SP500 xStock je trenutno na #911. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16.21M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.15K SPYX. V zadnjih 24 urah se je SPYX trgovalo med $ 661.52 (najnižje) in $ 673.89 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 692.479563624506, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 594.884270877716.

V kratkoročni uspešnosti se je SPYX premaknil +1.08% v zadnji uri in -1.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.83K.

Tržne informacije SP500 xStock (SPYX)

No.911

$ 16.21M
$ 58.83K
$ 16.21M
24.15K
--
24,149.14299911
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija SP500 xStock je $ 16.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.83K. Obstoječa ponudba SPYX je 24.15K, skupna ponudba pa znaša 24149.14299911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.21M.

Zgodovina cene SP500 xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 661.52
24H Nizka
$ 673.89
24H Visoka

$ 661.52
$ 673.89
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
+1.08%

+0.75%

-1.33%

-1.33%

Zgodovina cen SP500 xStock (SPYX) v USD

Sledite spremembam cen SP500 xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.9962+0.75%
30 dni$ -5.31-0.79%
60 dni$ +24.67+3.81%
90 dni$ +31.56+4.93%
Današnja sprememba cene SP500 xStock

Danes je SPYX zabeležil spremembo $ +4.9962 (+0.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SP500 xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -5.31 (-0.79%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SP500 xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SPYX spremenil za $ +24.67 (+3.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SP500 xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.56 (+4.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SP500 xStock (SPYX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SP500 xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SP500 xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SP500 xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SP500 xStock?

SPYX prices are influenced by several key factors:

Market Performance: Since SPYX tracks the S&P 500, broader U.S. stock market movements directly impact its price.

Economic Indicators: GDP growth, inflation rates, employment data, and Federal Reserve policy decisions affect underlying stock valuations.

Sector Rotation: Changes in investor preferences between growth/value stocks or different sectors influence the index composition performance.

Corporate Earnings: Quarterly earnings reports from S&P 500 companies drive individual stock prices and overall index movement.

Interest Rates: Rising rates typically pressure stock valuations, while lower rates support higher prices.

Geopolitical Events: Trade wars, political uncertainty, and global conflicts create market volatility.

Investor Sentiment: Market psychology, fear/greed cycles, and risk appetite influence buying and selling pressure.

ETF-Specific Factors: Fund flows, expense ratios, and tracking efficiency can cause minor price deviations from the underlying index.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SP500 xStock?

People want to know SPYX price today because it's an ETF that provides inverse exposure to the S&P 500, meaning it rises when the S&P 500 falls. Traders use it for hedging portfolios, short-term speculation during market downturns, or portfolio protection strategies.

Napoved cene za kriptovaluto SP500 xStock

Napoved cene SP500 xStock (SPYX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPYX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SP500 xStock (SPYX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SP500 xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SP500 xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SPYX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SP500 xStock.

O SP500 xStock

SPYX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to provide users with a decentralized and secure method of conducting transactions. The primary purpose of SPYX is to serve as a utility token within its ecosystem, facilitating various operations and services. It is often used in decentralized applications (dApps) and for transactions within the crypto community. The issuance of SPYX is determined by smart contracts, ensuring transparency and predictability in its supply. As a part of the broader Ethereum ecosystem, SPYX contributes to the expansion of blockchain technology and its applications in various sectors.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SP500 xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SP500 xStock? Nakup SPYX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SP500 xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SP500 xStock (SPYX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 24.15K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SP500 xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SP500 xStock (SPYX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SP500 xStock

Z lastništvom kriptovalute SP500 xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SP500 xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna SP500 xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SP500 xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SP500 xStock?
Če bi kriptovaluta SP500 xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SP500 xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:31:06 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti SP500 xStock

SPYX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SPYX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SPYX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SP500 xStock (SPYX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SP500 xStock v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SPYX/USDT
$671.15
$671.15$671.15
+0.76%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

