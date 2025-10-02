Tokenomika Splintershards (SPS)

Tokenomika Splintershards (SPS)

Odkrijte ključne vpoglede v Splintershards (SPS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:02:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Splintershards (SPS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Splintershards (SPS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.88M
Skupna ponudba:
$ 1.33B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.33B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 22.32M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.687
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.004181437667093899
Trenutna cena:
$ 0.00744
Informacije o Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Uradna spletna stran:
https://splinterlands.com
Bela knjiga:
https://sps.splinterlands.com
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f

Tokenomika Splintershards (SPS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Splintershards (SPS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SPS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SPS, raziščite ceno žetona SPS v živo!

Kako kupiti SPS

Želite v svoj portfelj dodati Splintershards (SPS)? MEXC podpira različne načine nakupa SPS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Splintershards (SPS)

Analiza zgodovine cen SPS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SPS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPS? Naša stran za napovedovanje cen SPS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

