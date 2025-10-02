Tokenomika Seraph (SERAPH)

Odkrijte ključne vpoglede v Seraph (SERAPH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:28:21 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Seraph (SERAPH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Seraph (SERAPH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 59.27M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 278.43M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 212.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.82776
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.07935636269423295
Trenutna cena:
$ 0.21289
Informacije o Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Uradna spletna stran:
https://www.seraph.game/
Bela knjiga:
https://whitepaper.seraph.game/
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd6B48CCF41a62EB3891e58D0F006B19B01d50cCa

Poglobljena struktura žetona Seraph (SERAPH)

Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov SERAPH. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.

Seraph’s token ($SERAPH) underpins a blockchain-based ARPG ecosystem, blending play-and-earn mechanics with a robust, multi-faceted token economy. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025.
  • Initial Distribution: Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates:
    • 1 Starry Feather = 1 SERAPH
    • 1 Chaos Feather = 3 SERAPH
    • 1 Soul Feather = 10 SERAPH
  • Total Supply: 1 billion SERAPH tokens.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryPercentage of Total SupplyVesting/Locking Details
Community Airdrops & Incentives40.50%Ongoing rewards for NFT holders, active players, and incentive programs
Core Contributors18.00%1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
Advisors(part of Core Contributors)6-month cliff, then linear monthly vesting over 3.5 years
Investors6.42%1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
Foundation17.00%Details not specified, likely for ecosystem and project development
Ecosystem Development & Marketing18.08%Supports cross-chain, IP, platform, liquidity, and marketing

Usage and Incentive Mechanism

  • In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events.
    • Reforging chaotic affixes for NFT equipment each season.
    • Revealing attributes of NFT equipment from drops.
    • Participating in Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops.
    • Unlocking dungeon access, minting keys, and burning maps.
  • Player Rewards: Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.).
  • Governance: Future plans include community governance participation.
  • Marketplace: Used for buying/selling in-game items and facilitating player-driven economy.

Locking Mechanism

  • Cliff and Vesting: Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years).
  • Seasonal Rewards: Some allocations are distributed seasonally based on player activity and engagement metrics.

Unlocking Time

  • TGE: January 6, 2025, marks the start of token unlocks.
  • Vesting Schedules: Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines.
  • Ongoing Distribution: Community and ecosystem allocations are released in line with game seasons and incentive programs.

Additional Insights

  • Market Performance: After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M.
  • Treasury: As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding.
  • User Engagement: The project saw a surge in user activity post-TGE, with a subsequent stabilization and renewed interest in March 2025.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceTGE on Jan 6, 2025; 1B total supply; feathers redeemable for tokens pre-TGE
AllocationSee allocation table above
Usage/IncentivesIn-game utility, rewards, governance, marketplace
Locking1-year/6-month cliffs, 3–3.5 year linear vesting for team/investors/advisors
UnlockingBegins at TGE, continues per vesting schedules and seasonal reward distributions

Seraph’s tokenomics are designed to foster long-term engagement, reward active participation, and ensure sustainable ecosystem growth through a combination of play-and-earn incentives, robust allocation strategies, and transparent vesting mechanisms.

Tokenomika Seraph (SERAPH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Seraph (SERAPH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SERAPH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SERAPH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SERAPH, raziščite ceno žetona SERAPH v živo!

