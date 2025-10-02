Tokenomika Seraph (SERAPH)
Tokenomika in analiza cen Seraph (SERAPH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Seraph (SERAPH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Seraph (SERAPH)
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Poglobljena struktura žetona Seraph (SERAPH)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov SERAPH. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Seraph’s token ($SERAPH) underpins a blockchain-based ARPG ecosystem, blending play-and-earn mechanics with a robust, multi-faceted token economy. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025.
- Initial Distribution: Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates:
- 1 Starry Feather = 1 SERAPH
- 1 Chaos Feather = 3 SERAPH
- 1 Soul Feather = 10 SERAPH
- Total Supply: 1 billion SERAPH tokens.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Community Airdrops & Incentives
|40.50%
|Ongoing rewards for NFT holders, active players, and incentive programs
|Core Contributors
|18.00%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Advisors
|(part of Core Contributors)
|6-month cliff, then linear monthly vesting over 3.5 years
|Investors
|6.42%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Foundation
|17.00%
|Details not specified, likely for ecosystem and project development
|Ecosystem Development & Marketing
|18.08%
|Supports cross-chain, IP, platform, liquidity, and marketing
Usage and Incentive Mechanism
- In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events.
- Reforging chaotic affixes for NFT equipment each season.
- Revealing attributes of NFT equipment from drops.
- Participating in Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops.
- Unlocking dungeon access, minting keys, and burning maps.
- Player Rewards: Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.).
- Governance: Future plans include community governance participation.
- Marketplace: Used for buying/selling in-game items and facilitating player-driven economy.
Locking Mechanism
- Cliff and Vesting: Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years).
- Seasonal Rewards: Some allocations are distributed seasonally based on player activity and engagement metrics.
Unlocking Time
- TGE: January 6, 2025, marks the start of token unlocks.
- Vesting Schedules: Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines.
- Ongoing Distribution: Community and ecosystem allocations are released in line with game seasons and incentive programs.
Additional Insights
- Market Performance: After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M.
- Treasury: As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding.
- User Engagement: The project saw a surge in user activity post-TGE, with a subsequent stabilization and renewed interest in March 2025.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE on Jan 6, 2025; 1B total supply; feathers redeemable for tokens pre-TGE
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentives
|In-game utility, rewards, governance, marketplace
|Locking
|1-year/6-month cliffs, 3–3.5 year linear vesting for team/investors/advisors
|Unlocking
|Begins at TGE, continues per vesting schedules and seasonal reward distributions
Seraph’s tokenomics are designed to foster long-term engagement, reward active participation, and ensure sustainable ecosystem growth through a combination of play-and-earn incentives, robust allocation strategies, and transparent vesting mechanisms.
Tokenomika Seraph (SERAPH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Seraph (SERAPH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SERAPH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SERAPH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SERAPH, raziščite ceno žetona SERAPH v živo!
Kako kupiti SERAPH
Želite v svoj portfelj dodati Seraph (SERAPH)? MEXC podpira različne načine nakupa SERAPH, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Seraph (SERAPH)
Analiza zgodovine cen SERAPH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SERAPH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SERAPH? Naša stran za napovedovanje cen SERAPH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite Seraph (SERAPH)
Znesek
1 SERAPH = 0.21289 USD