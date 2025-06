SERAPH

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Ime in priimekSERAPH

UvrstitevNo.628

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.17%

Razpoložljivi obtok227,322,552

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.2273%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.8063450887852465,2025-01-06

Najnižja cena0.12084895930174135,2025-03-11

Javna veriga blokovBSC

