Odkrijte ključne vpoglede v Siacoin (SC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Siacoin (SC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SC, raziščite ceno žetona SC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Siacoin (SC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SC? Naša stran za napovedovanje cen SC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

