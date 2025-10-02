Tokenomika AnkrNetwork (ANKR)
Tokenomika in analiza cen AnkrNetwork (ANKR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AnkrNetwork (ANKR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AnkrNetwork (ANKR)
Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
Tokenomika AnkrNetwork (ANKR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AnkrNetwork (ANKR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ANKR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ANKR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ANKR, raziščite ceno žetona ANKR v živo!
Kako kupiti ANKR
Želite v svoj portfelj dodati AnkrNetwork (ANKR)? MEXC podpira različne načine nakupa ANKR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen AnkrNetwork (ANKR)
Analiza zgodovine cen ANKR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene ANKR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ANKR? Naša stran za napovedovanje cen ANKR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite AnkrNetwork (ANKR)
Znesek
1 ANKR = 0.01389 USD