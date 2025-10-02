Odkrijte ključne vpoglede v VANRY (VANRY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VANRY (VANRY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VANRY, raziščite ceno žetona VANRY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VANRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike VANRY (VANRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VANRY? Naša stran za napovedovanje cen VANRY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen VANRY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati VANRY (VANRY)? MEXC podpira različne načine nakupa VANRY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.