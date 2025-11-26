Tokenomika Zypher Network (POP)

Tokenomika Zypher Network (POP)

Odkrijte ključne vpoglede v Zypher Network (POP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:49:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Zypher Network (POP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zypher Network (POP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.012688
$ 0.012688$ 0.012688
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000713151752233364
$ 0.000713151752233364$ 0.000713151752233364
Trenutna cena:
$ 0.0007235
$ 0.0007235$ 0.0007235

Informacije o Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Uradna spletna stran:
https://zypher.network/
Bela knjiga:
https://zypher.network/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Tokenomika Zypher Network (POP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Zypher Network (POP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov POP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko POP, raziščite ceno žetona POP v živo!

Kako kupiti POP

Želite v svoj portfelj dodati Zypher Network (POP)? MEXC podpira različne načine nakupa POP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Zypher Network (POP)

Analiza zgodovine cen POP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene POP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal POP? Naša stran za napovedovanje cen POP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti