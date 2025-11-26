Tokenomika Zypher Network (POP)
Informacije o Zypher Network (POP)
Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.
Tokenomika Zypher Network (POP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Zypher Network (POP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko POP, raziščite ceno žetona POP v živo!
Zgodovina cen Zypher Network (POP)
Analiza zgodovine cen POP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
